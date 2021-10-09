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Milli Takımda şok sakatlık!

A Milli Takım'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı. Konuyla ilgili TFF'den açıklama yapıldı.

Ekleme: 9.10.2021 - 11:35 Güncelleme: 9.10.2021 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Milli Takımda şok sakatlık!
Dün oynanan maçta yüzüne darbe alan Serdar Aziz ve daha önce ameliyat olacağı açıklanana Kenan Karaman, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF tarafından yapılan son dakika açıklaması: Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.

Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.
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