Yeniden milli takımda!

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile üst üste gelen başarısız sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in ardından milli takımın başına geçen Alman teknik adam Stefan Kuntz, ilk sınavına zorlu Norveç maçıyla çıkıyor.Norveç karşısında ilk 11'in büyük bir bölümünü belirleyen Kuntz, milli takım aday kadrosuna Caner Erkin ve Serdar Aziz gibi sürpriz isimleri davet etti.Son milli maçına 2018 Kasım ayında Uluslar Ligi mücadelesinde çıkan Serdar Aziz, aradan geçen 3 yıl sonra yeniden milli formayı terletecek.Milliler, bu akşam saat 21.45'te Norveç'e karşı galibiyet arayacak. İlk sınavından iyi bir sonuçla ayrılmak isteyen Stefan Kuntz, ilk 11'de Caner Erkin ve Serdar Aziz gibi uzun zamandır forma giymeyen isimlere yer verecek.