Türkiye Norveç maçında ilk 11 belli oldu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız Norveç ile karşı karşıya gelecek. Stefan Kuntz yöneminde ilk maçına çıkacak olan milliler, G grubunda 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Son 4 maçında sadece 1 galibiyet alan Türkiye, Norveç maçından galip ayrılarak moral depolamak istiyor. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala, Türkiye Norveç maçı hangi kanalda? Türkiye Norveç milli maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye Norveç maçı yayın kanalı belli oldu.TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç'i konuk edecek.İşte Türkiye Norveç maçı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler;Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve gün saat detayları şöyle;TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.İŞTE KUNTZ'UN MUHTEMEL 11'İUĞURCAN ÇAKIR, ZEKİ ÇELİK, MERİH DEMİRAL, SERDAR AZİZ, CANER ERKİN, OZAN TUFAN, BERAT ÖZDEMİR, HAKAN ÇALHANOĞLU, CENGİZ ÜNDER, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZA MİLLİ FUTBOL TAKIMI, NORVEÇ MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİA Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.Son dakika: Stefan Kuntz Norveç maçı için kararını verdi! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?Dün akşam Burak Yılmaz ile bir basın toplantısı düzenleyen Stefan Kuntz, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hakkındaki soruya ilginç bir yanıt vermişti.'KALECİ KONUSUNUN BÜYÜK BİR MESELE OLDUĞUNU BİLİYORUM''Kaleci konusunun Türkiye'de büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Uğurcan ve Altay'ın yanına bir de deneyimli kaleci aldık. Kaleci antrenörümüz de idmanlarda kalecileri izledi. Nasıl bir futbol oynamak istediğimize göre kadroyu oluşturdum.' yanıtını vermişti.NORVEÇ MAÇINDA UĞURCAN İLK 11'DE!Stefan Kuntz, ilk maçında Uğurcan Çakır'ı tercih etti. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan, Norveç karşısında kalede olacak. Altay Bayındır ise yedekler arasında bekleyecek.