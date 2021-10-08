Stefan Kuntz ilk sınavına çıkıyor! Norveç karşısında Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan başladı. Türkiye, gruptaki yedinci maçında Norveç’i konuk ediyor. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile ilk maçına çıkacak olan A Milli takım, bu maçı kazanmak ve grupta liderlik için şansını devam ettirmek istiyor. Zorlu maç öncesi Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu.

Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile ilk resmi maçına çıkacak olan Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. Zorlu maç öncesi Norveç'te Erling Haaland ve Sörloth gibi golcüler sahada olmayacak. Türkiye, gruptaki ilk maçta Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.İLK 11'LERTÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Serdar, Caner, Ozan, Berat, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.Yedekler: Sinan Bolat, Mert, Taylan, Kaan, Kenan, Rıdvan, Berkan, Abdülkadir, Halil, Serdar Dursun.NORVEÇ: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.SON İKİ MAÇI TÜRKİYE KAZANDIAy-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 27 Mart 2021'de İspanya'nın Malaga şehrinde oynadı. Norveç'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçtan Türkiye 3-0 galip ayrıldı. Milli takım karşılaşmayı, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle kazandı.