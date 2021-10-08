Son dakika: Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği açıklandı! Listede 2 Türk var…

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Guardian, her yıl hazırladığı 'Dünya Futbolunda En İyi Genç Yetenekler' listesini bu yıl yine paylaştı. The Guardian, listede 2004 doğumlu iki Türk oyuncuya yer verdi. İşte listede yer alan futbolcular...

İngiliz Gazetesi The Guardian, her yıl listelediği 'Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği' listesinde 2 Türk futbolcuya yer verdi. İşte listede yer alan 60 futbolcu...Bu sezon Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, gelecek yıldan itibaren Barcelona forması giyecek. 2004 doğumlu genç oyuncu, listeyen giren iki Türk futbolcudan birisi oldu.Listeye giren ikinci Türk futbolcu ise Burak İnce. Avrupa'dan ve Süper Lig'den birçok takımın takibinde olan 2004 doğumlu Burak İnce, Altınordu forması giyiyor.