İlk yarı berabere bitti!
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun yedinci haftasında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanıyor. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych görev alıyor. Türkiye – Norveç mücadelesi 21:45’te başladı.
TÜRKİYE 1-1 NORVEÇ
6' Kerem
41' Thorstvedt
MAÇTAN DAKİKALAR
6' Milli takımımız önde baskı sonucunda Cengiz Ünder'in pasında Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu.
20' Elyounoussi'nin şutunda Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
23' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Berat'ın ters vuruşu direkten döndü. Savunmamız uzaklaştırdı.
36' Caner Erkin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, şutunu çekti ve top direğin yanından dışarı çıktı.
41' Norveç, Thorstvedt'in golüyle millilerimize karşı maçta beraberliği yakaladı.