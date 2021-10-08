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Haydi Bizim Çocuklar! Türkiye Norveç'i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç'le karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz ilk maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Türkiye-Norveç maçının 11'leri ise merak ediliyor. İşte Kuntz'un Norveç maçı muhtemel 11'i...

Ekleme: 8.10.2021 - 10:57 Güncelleme: 8.10.2021 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Haydi Bizim Çocuklar! Türkiye Norveç'i konuk edecek! İşte Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i
Haydi Bizim Çocuklar! Türkiye Norveç'le kritik maça çıkacak.

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak.

Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak. Müsabakada, Alman akem Felix Brych düdük çalacak.

Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. 

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Milliler, Norveç mücadelesiyle 2021 yılındaki 13. maçına çıkacak

Yusuf Yazıcı

Hakan Çalhanoğlu

Cengiz Ünder

Berat Özdemir,

Ozan Tufan

Caner Erkin

Serdar Aziz

Merih Demiral

Zeki Çelik,

Uğurcan Çakır,

Burak Yılmaz

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