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Fenerbahçe'nin yıldızı tarihe geçti! 2 dakikada...

Bu sezon sergilediği performansla alkış alan Enner Valencia, gollerine milli takımda da devam ediyor. Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol birden atan Valencia, Dünya Kupası Elemeleri'nde de sahne aldı. Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde iki gol attı.

Ekleme: 8.10.2021 - 11:12 Güncelleme: 8.10.2021 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yıldızı tarihe geçti! 2 dakikada...
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Valencia, milli takımını sırtlamaya devam ediyor. Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta sahneye çıkan Enner Valencai iki gol attı.

17. ve 19. dakikalarda sahneye çıkan ve iki dakikada iki kez fileleri sarsan Enner Valenca, Ekvardor milli takım formasıyla 33 gole ulaşarak ülke tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Valencia, ayrıca maçın oyuncusu seçildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 10. maçlar oynandı.

10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia, sahalarında Bolivya'yı 3-0 yendikleri mücadelenin 17 ve 19. dakikalarında fileleri havalandırdı.

Gol sayısını 33'e çıkaran 31 yaşındaki Valencia, Agustin Delgado ile paylaştığı 'Ekvador Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu' unvanını tek başına ele geçirdi.

Bir maç eksiği bulunan takımlardan Brezilya 27 puanla lider, Arjantin ise 19 puanla 2. sırada yer aldı. Bu iki ekibi, 16 puan toplayan Ekvador ve Uruguay izledi.

Grupta ilk 4'e girecek ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Peru-Şili: 2-0

Ekvador-Bolivya: 3-0



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Venezuela-Brezilya: 1-3

Uruguay-Kolombiya: 0-0

Paraguay-Arjantin: 0-0
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