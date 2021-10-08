Fenerbahçe'nin yıldızı tarihe geçti! 2 dakikada...

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Valencia, milli takımını sırtlamaya devam ediyor. Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta sahneye çıkan Enner Valencai iki gol attı.17. ve 19. dakikalarda sahneye çıkan ve iki dakikada iki kez fileleri sarsan Enner Valenca, Ekvardor milli takım formasıyla 33 gole ulaşarak ülke tarihinin en golcü oyuncusu oldu.Valencia, ayrıca maçın oyuncusu seçildi.2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 10. maçlar oynandı.10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi.Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia, sahalarında Bolivya'yı 3-0 yendikleri mücadelenin 17 ve 19. dakikalarında fileleri havalandırdı.Gol sayısını 33'e çıkaran 31 yaşındaki Valencia, Agustin Delgado ile paylaştığı 'Ekvador Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu' unvanını tek başına ele geçirdi.Bir maç eksiği bulunan takımlardan Brezilya 27 puanla lider, Arjantin ise 19 puanla 2. sırada yer aldı. Bu iki ekibi, 16 puan toplayan Ekvador ve Uruguay izledi.Grupta ilk 4'e girecek ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:Peru-Şili: 2-0Ekvador-Bolivya: 3-0Yavrumun katilinin eşi utanmadan 'MASUM' diyorYavrumun katilinin eşi utanmadan 'MASUM' diyorAltın yatırımcıları o saate kilitlendi! 3 altın yorumu gündem oldu: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?Altın yatırımcıları o saate kilitlendi! 3 altın yorumu gündem olduABD Başkanı Joe Biden Türkiye'yi hedef aldı! Suriye operasyonları…ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'yi hedef aldı! Suriye operasyonları…Başkan müjdeyi verdi! 3600 ek göstergede adımlar atılıyorBaşkan müjdeyi verdi! 3600 ek göstergede adımlar atılıyorSon dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...Venezuela-Brezilya: 1-3Uruguay-Kolombiya: 0-0Paraguay-Arjantin: 0-0