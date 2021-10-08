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Arda Turan, Fatih Terim'in yardımcısı olacak

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Arda Turan için Fatih Terim'in yeni kararı ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, yeni sezonda milli futbolcunun yardımcı antrenör olmasını istiyor.

Ekleme: 8.10.2021 - 16:06 Güncelleme: 8.10.2021 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Arda Turan, Fatih Terim'in yardımcısı olacak
Galatasaray'da Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. 34 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

ARDA TURAN DA SELÇUK İNAN'IN İZİNDE
Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.


2 AYDIR FORMASINDAN UZAK
Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan, yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

BU SEZON SADECE 1 ASİSTİ VAR
Bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda 6 maçta 237 dakika görev alan Arda Turan, 1 asistlik performans sergiledi.

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