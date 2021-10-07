Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu!
Süper Lig'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu. PFDK, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.
Sergen Yalçın, bu hafta oynanacak Başakşehir maçında takımın başında olamayacak. Deneyimli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte kulübesine geri dönecek.
Sivasspor mücadelesinde topa vuran Sergen Yalçın, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.