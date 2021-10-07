  • USD: 8,86 - 8,88
  • EURO: 10,25 - 10,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu!

Süper Lig'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu. PFDK, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

Ekleme: 7.10.2021 - 20:25 Güncelleme: 7.10.2021 - 20:26 / Editör: Ozge Selin
Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

Sergen Yalçın, bu hafta oynanacak Başakşehir maçında takımın başında olamayacak. Deneyimli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte kulübesine geri dönecek.

Sivasspor mücadelesinde topa vuran Sergen Yalçın, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'ye sunuldu
7 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum belli oldu
TÜGVA Adalar'daki gençlere kapılarını yeniden açtı
Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Gökhan Argın tutuklandı
AB'den Yunanistan'a 'sığınmacı' tepkisi: Verdiğimiz paralar kabul edilemez davranışlara alet edilmiş
Başıbüyük-Samandıra yolunu AK Parti yaptı, CHP sahiplendi! 'İşte Guguk Kuşu siyasetinin son örneği
Valilik açıkladı: 14 kişi gözaltına alındı
Gençlere yılda 30 bin TL para desteği! Kimler yararlanabilir? Uzman isim tek tek açıkladı
İSTANBUL Boğaziçi'nin 'duran' akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi
Eşini bile suçladı, asıl haşhaşileri gizledi! Ukrayna’da yakalanan FETÖ’cüler için 15 yıla kadar hapis istem
Canan Kaftancıoğlu’nun paylaşımları ters tepti! 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması! 4 ay önce...
Başak Demirtaş sonrası yayına çıktı! Destici İsmail Küçükkaya'yı böyle terletti
Hava Kuvvetleri Komutanlığında itirafçı dalgası: 300 FETÖ'cü deşifre oldu...
Edirne'de anaokulu çocuklarına Kuran kursu verilmesi teklifini hazmedemediler: Çocuklara bu dünya öğretilsin ahiret değil
Murat Kurum: Denetimler atık toplayanlara değil tesislere yönelik
Yine İETT yine kaza! İki otobüs çarpıştı 2 yolcu yaralandı
Sapık patron dehşeti! 30 yaş küçük kızı istismar ve kaçırma girişimi!
Türkiye’nin gerçek Aşk-ı Memnu hikayesinde şok gelişme: Eşinden af diledi
Türkiye’nin gerçek Aşk-ı Memnu hikayesinde şok gelişme: Eşinden af diledi
Youtuber'lara vergi kıskacı: 14 bin kişi 4 milyar lira kazandı

Youtuber'lara vergi kıskacı: 14 bin kişi 4 milyar lira kazandı

Yok böyle apartman: İnşaata bitişik evinin balkonunda çay keyfi! İstanbul Şişli'de apartmanın içine giren apartman inşaatı

Yok böyle apartman: İnşaata bitişik evinin balkonunda çay keyfi! İstanbul Şişli'de apartmanın içine giren apartman inşaatı

İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

Türk Seddi: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Türk Seddi: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Meteoroloji hava durumuyla ilgili uyardı: Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Meteoroloji hava durumuyla ilgili uyardı: Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Milyonlarca lira toprağın altında!

Milyonlarca lira toprağın altında!