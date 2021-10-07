Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Güney Kore - Suriye Maçının başlamasıyla "Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?" soruları yeniden gündem oldu. İşte Güney Kore - Suriye Maçı detayları...
Dünya Kupası Elemeleri 3. Tur A Grubu maçında Güney Kore-Suriye maçı hakkında araştırmalar başladı. Yeni Fenerbahçe oyuncusu Kim Min-Jae'nin de yer aldığı karşılaşma Güney Kore-Suriye maçı futbol severler tarafından takip ediliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ”Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşması bugün gerçekleşecek karşılaşma ülkemizde de takip ediliyor. Peki Güney Kore - Suriye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sizler için Güney Kore Suriye maçı detaylarını yazdık.
Güney Kore Suriye Maçı Saat Kaçta?
Güney Kore – Suriye maçı 7 Ekim Perşembe Günü saat 14.00'da başlayacak. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşmasında oynanacak Güney Kore Suriye Maçı Türkiye'den de takip edilecek.
Güney Kore Suriye Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz Mi?
7 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da başlayacak müsabaka televizyondan ve internet üzerinden izlenebilecek. Güney Kore Suriye Maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlacak ve https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909 adresinden izlenebilecek.
“Güney Kore-Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore-Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularının yanıtı bu şekildedir. Maçı bu kanal ve siteden izleyebilirsiniz.