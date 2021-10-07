Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Güney Kore Suriye Maçı Saat Kaçta?



Güney Kore Suriye Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz Mi?



Dünya Kupası Elemeleri 3. Tur A Grubu maçında Güney Kore-Suriye maçı hakkında araştırmalar başladı. Yeni Fenerbahçe oyuncusu Kim Min-Jae'nin de yer aldığı karşılaşma Güney Kore-Suriye maçı futbol severler tarafından takip ediliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ”?” sorularına yanıt arıyor. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşması bugün gerçekleşecek karşılaşma ülkemizde de takip ediliyor. Peki? Sizler içindetaylarını yazdık.Güney Kore – Suriye maçı 7 Ekim Perşembe Günü saat 14.00'da başlayacak. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşmasında oynanacak Güney Kore Suriye Maçı Türkiye'den de takip edilecek.7 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da başlayacak müsabaka televizyondan ve internet üzerinden izlenebilecek. Güney Kore Suriye Maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlacak ve https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909 adresinden izlenebilecek.?” sorularının yanıtı bu şekildedir. Maçı bu kanal ve siteden izleyebilirsiniz.