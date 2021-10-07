  • USD: 8,86 - 8,88
  • EURO: 10,25 - 10,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Güney Kore - Suriye Maçının başlamasıyla "Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?" soruları yeniden gündem oldu. İşte Güney Kore - Suriye Maçı detayları...

Ekleme: 7.10.2021 - 14:27 Güncelleme: 7.10.2021 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Dünya Kupası Elemeleri 3. Tur A Grubu maçında Güney Kore-Suriye maçı hakkında araştırmalar başladı. Yeni Fenerbahçe oyuncusu Kim Min-Jae'nin de yer aldığı karşılaşma Güney Kore-Suriye maçı futbol severler tarafından takip ediliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ”Güney Kore - Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore - Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşması bugün gerçekleşecek karşılaşma ülkemizde de takip ediliyor. Peki Güney Kore - Suriye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sizler için Güney Kore Suriye maçı detaylarını yazdık.

Güney Kore Suriye Maçı Saat Kaçta?


Güney Kore – Suriye maçı 7 Ekim Perşembe Günü saat 14.00'da başlayacak. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşmasında oynanacak Güney Kore Suriye Maçı Türkiye'den de takip edilecek.

Güney Kore - Suriye Maçı

Güney Kore Suriye Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz Mi?


7 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da başlayacak müsabaka televizyondan ve internet üzerinden izlenebilecek. Güney Kore Suriye Maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlacak ve https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909 adresinden izlenebilecek.

Güney Kore-Suriye Maçı Saat Kaçta? Güney Kore-Suriye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?” sorularının yanıtı bu şekildedir. Maçı bu kanal ve siteden izleyebilirsiniz.
Yine İETT yine kaza! İki otobüs çarpıştı 2 yolcu yaralandı
Sapık patron dehşeti! 30 yaş küçük kızı istismar ve kaçırma girişimi!
Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, 5 terörist etkisiz...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert sözler: Ne söyleyecekse arkamızdan değil yüzümüze söylesin
Akşener’in kürsüye 'pideci' diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı
Optimar'ın genel seçim anketi Millet İttifakı'nı üzecek! Cumhur İttifakı yüzde 50,7
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan Yargıtay üyelerine skandal tehdit!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burs yalanına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden net yanıt!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yalan söylediği ispatlandı: Nasıl bir eziklik
Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar!
Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı
Avrupa'nın en büyük camisine İslam'a hakaretler içeren tehdit mektubu: Hazırlanın saldırılara maruz kalacaksınız
Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Cezire Havayollarına ait uçakta bomba ihbarı
Başkan Erdoğan ile Putin görüştü!
Karısını uçurumdan atmıştı! Milyonların kanını donduran olayda şok detay!
Yunan askerlerinin Koyun Adası'ndaki tatbikatı sonrası İzmir'li pozu
HDP'den terör itirafı gibi paylaşım!
Emsal gizli zam cezası! Hileler bir bir göz önüne serildi
Whatsapp, Instagram ve Facebook'taki kesintinin ardından şimdi de Google skandalı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili çarpıcı açıklama!
Youtuber'lara vergi kıskacı: 14 bin kişi 4 milyar lira kazandı

Youtuber'lara vergi kıskacı: 14 bin kişi 4 milyar lira kazandı

Yok böyle apartman: İnşaata bitişik evinin balkonunda çay keyfi! İstanbul Şişli'de apartmanın içine giren apartman inşaatı

Yok böyle apartman: İnşaata bitişik evinin balkonunda çay keyfi! İstanbul Şişli'de apartmanın içine giren apartman inşaatı

İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

Türk Seddi: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Türk Seddi: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Meteoroloji hava durumuyla ilgili uyardı: Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Meteoroloji hava durumuyla ilgili uyardı: Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Milyonlarca lira toprağın altında!

Milyonlarca lira toprağın altında!