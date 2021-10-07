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F1 takımlarından Türkiye Grand Prix'sine özel posterler

Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak İstanbul için takımlar hazırlıklarını tamamlarken birçok takım yarışı, fanlarına birbirinden güzel posterlerle duyurdu.

Ekleme: 7.10.2021 - 14:17 Güncelleme: 7.10.2021 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
F1 takımlarından Türkiye Grand Prix'sine özel posterler
Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul'da...

Geçen sezon Lewis Hamilton'ın kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilen Turkish Grand Prix, bu sezon da yine nefes kesecek.

10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek olan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağında, takımlar da yarış için hazırlıklarını tamamladı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL POSTERLER
En sevilen pistlerden biri olan İstanbul yarışları için Ferrari'den Renault'a birçok takım, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları birbirinden güzel afişlerle, yarışın nabzını şimdiden tutmaya başladı.

Özellikle Ferrari tarafından Galata Kulesi önündeki coşkulu kalabalığın arasında Carlos Sainz'ın 55 numaralı arabasının resmedildiği afiş, sosyal medyada en beğenilen tasarımlardan biri oldu.

TÜRKİYE GP'NİN TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE;

8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları

8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı

8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları

10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış








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