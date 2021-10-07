Beşiktaş’tan ses getirecek bir transfer daha! Pjanic’ten sonra hedefte yine bir Barcelonalı...

Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu sezon ise ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden siyah-beyazlılar, kadrosunu birçok yıldızla doldurdu.Geçtiğimiz sezon gelen şampiyonlukların başrol oyuncuları Ghezzal ve Rosier'in tapusunu alan Beşiktaş, Michy Batshuayi, Kenan Karaman, Mert Günok, Umut Meraş, Mehmet Topal, Montero ve Alex Teixeira gibi isimleri de kadrosuna kattı.Yenilenen kadrosunun üzerine Avrupa'da transfer döneminin son gününde beklenmedik bir bombayı patlatan Beşiktaş yönetimi, Barcelona'nın Boşnak yıldızı Pjanic'i transfer etti.Transfer dönemi boyunca Gedson Fernades için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli oyuncudan sonuç alamayınca Pjanic'e yöneldi.Kimsenin beklemediği bir anda transferi açıklayan ve dünya gündeminde kendisine yer bulan Beşiktaş, ara transfer döneminde ses getirecek bir transfere daha hazırlanıyor.DEVRE ARASINDA GÖRÜŞÜLECEKİspanya La Liga'da Ronald Koeman ile iyi günler geçirmeyen Barcelona'da, birçok oyuncu teknik direktörden rahatsız. Bununla birlikte finansal sorunlarla boğuşan yönetim, elindeki yıldız oyuncuları elden çıkarmak istiyor.Beşiktaş'ın bu süreçte hızlı davranarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, iki kulüp arasındaki bağları güçlendirmiş oldu.Ara transfer döneminde bir kez daha Barcelona'nın kapısını çalmak isteyen Beşiktaş, bu kez Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin peşine düştü.Yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş'la anılan Umtiti, İspanyol basınında bir kez daha Beşiktaş'a yazıldı.Savunma hattını güçlü isimlerle doldurmak isteyen Beşiktaş'ın bu transferdeki rakipleri Lazio ve Nice.İspanyol ekibi, 2016 yılında Lyon'dan transfer ettiği 27 yaşındaki savunmacıyı Ocak ayında ne olursa olsun takımdan göndermeye karar verdi.2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umtiti, kiralık formülüne sıcak bakıyor. Fransız oyuncunun tek şartı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek.