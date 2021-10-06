Ocak transferini canlı yayında açıkladı! 'Bize gelmek istiyor'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk oldu. Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte merak edilenler ve son dönemde tartışma konusu olan hakem kararlarıyla ilgili konuştu.Ara transfer döneminde Cenk Tosun ve Kaan Ayhan'ı kadroya katmak istediklerini belirten Çebi, "Kaan Ayhan bizi istiyor." dedi.Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;BEŞİKTAŞ'TA ARTAN SAKATLIKLAR"Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim.Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından daha iyi bir sonuçla dönebilirdik. Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil."HAKEM KARARLARI"MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a başvuran hakemin puanının silinmesini anlayamıyorum. Ali Palabıyık'a maç verilmeme kararı geç bile kalınmış. Bizim canımız yandıktan sonra bir başkasının canının yanmasına gerek yoktu. Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken birkulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerle ilgili olarak maç maç konuşulmasını doğru bulmuyorum.""VAR KONUŞMALARI AÇIKLANMALI""VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir. Gizli saklı bir şey değil ki. VAR'da konuşulanların açıklanmamasının sebebi ne olabilir? VAR konuşmaları açıklamak zorundalar.Açıklansa, kamuoyu rahatlayacak.""Yabancı sınırını doğru bulmadıklarını kulüpler ifade etti Rekabetin ortadan kalktığı yerde SON DAKİKAYabancı sınırını doğru bulmadıklarını kulüpler ifade etti. Rekabetin ortadan kalktığı yerde futbolcu bulamazsınız, yetiştiremezsiniz. Bu sınırlamanın rekabeti öldürdüğünü düşünüyorum."MIRALEM PJANIC TRANSFERİ VE GEDSON GİRİŞİMİ"Operasyonu sessiz yaptık. Galatasaray'la bu sezon transferde elbette kasıt olmayan, doğal olan tatlı bir rekabet yaşadık. Gedson'u hocamız da çok istiyordu. Görüşmeler devam ederken şarkıdaki 'Ansızın' sözleri gibi 'Ansızın Pjanic çıktı' ortaya. Pjanic'i aldık. Ghezzal ve Rosier bizim futbolcularımızdı. Galatasaray'a 'talip olmayın' diyemezsiniz. Bizi yoruyor bu işler haliyle. Başka oyuncularda da bu oldu. Ancak çok şükür aldık."VIDA, LARIN VE OĞUZHAN ÖZYAKUP..."Ocak ayına gelmeden Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize almayı düşünüyoruz. Larin konusundaki bilgiler doğru. Ücretiyle ilgili konuşuyoruz, bana göre istedikleri yüksek. Kabul ettiği takdirde el ele, kol kola devam edeceğiz. Olmuyorsa yolu açık olsun, Dorukhan'da olduğu gibi. Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz."CENK TOSUN VE KAAN AYHAN TRANSFERLERİ"Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık. Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız. Kaan Ayhan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz."