  • USD: 8,91 - 8,92
  • EURO: 10,29 - 10,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe deplasmanda farkla yendi!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'ndaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Galatasaray'ı 20 sayı farkla 89-69 yendi.

Ekleme: 6.10.2021 - 21:25 Güncelleme: 6.10.2021 - 21:26 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe deplasmanda farkla yendi!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'ndaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Galatasaray'ı 20 sayı farkla 89-69 yendi. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile eski başkanlardan Faruk Süren, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticiler Selahattin Baki ile Kemal Danabaş takip etti.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Safiport, 3. dakikada McBride'ın sayısıyla 10-0'lık seri yakaladı. Galatasaray, Krajisnik'in önderliğinde toparlansa da Fenerbahçe Safiport ilk çeyreği 17-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 17. dakikada Iagupova'nın üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 28-38. Kalan bölümde Galatasaray pota altında Krajisnik ile etkili olsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda 24. dakikada Iagupova'nın üçlüğüyle farkı çift hanelere (40-50) taşıyan sarı-lacivertliler, periyot ortasında 14 sayıya (42-56) kadar farkı yükselttiği mücadelede son çeyreğe 62-50 üstün girdi.

Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada McBride'ın üç sayılık hücumuyla farkı 17 sayıya yükseltti: 56-73. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, parkeden 89-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport adına 29 sayı kaydeden Iagupova oldu.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Anastasios Kardaris (Yunanistan), Cecillia Toth (Macaristan)

Galatasaray: Pelin Bilgiç 20, Melis Gülcan 5, Steinberga 10, Dungee 3, Krajisnik 23, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan, Merve Aydın 8

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez 2, McBride 21, Williams 18, Zahui 6, Manolya Kurtulmuş 7

1 Periyot: 14-17

Devre: 38-43

3. Periyot: 50-62

Beş faulle çıkan: 34.33 Dungee (Galatasaray)
Murat Ongun'un TÜGVA yalanı ifşa oldu!
HDP'li Bülbül'den 6 - 8 Ekim olaylarının yıl dönümünde skandal sözler: Burada asla bir suç yok
HSK'dan yeni kararname!
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Fox TV'den 6-8 Ekim skandalı: Sokak çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a güzellemeler havada uçuştu! RTÜK harekete geçti
TÜGVA Adalar için 'Mahkeme kararı var' demişlerdi! Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü çuvalladı
İzmir'de vahşet! 96 yaşındaki annesinin başına taşla vurarak öldürdü
Diyarbakır'da üniforma alamayan öğrenci, okula alınmadı
TÜGVA Başkanı'ndan CHP'nin 27 saatlik işgaline tepki! 'Bu bir çökmedir'
ByLock'un lisans sahibi Keynes'ten pes dedirten savunma: Beni 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz
İsmail Saymaz'a göre rektörün aracının üstüne çıkıp tepinen ve polise terörist diyen vandallar masum
5 yaşındaki oğlunu sevmediği için öldürmüştü! Eski futbolcu hakkında flaş karar!
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken 'Türkiye' tahmini: Yukarı yönlü revize ettiler
Başkan Erdoğan, Can Dündar'ın yargılandığı 'MİT tırlarının durdurulması' davasına müdahil oldu
NATO: S-400 konusunda Türkiye'yi ikna edemedik
Yavuz sondaj gemisi yola çıktı! İstanbul Boğazı'ndan geçişi görüntülendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yalan üstüne yalan!
Şok iddia! Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncılarının gelirleri ortaya çıktı
Şok iddia! Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncılarının gelirleri ortaya çıktı
DSÖ'den bir ilk! DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez bir aşıya onay verdi!

DSÖ'den bir ilk! DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez bir aşıya onay verdi!

Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! Bu haber size! Burslar MEB'den!

Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! Bu haber size! Burslar MEB'den!

Altındaki yükselişin nedeni belli oldu!

Altındaki yükselişin nedeni belli oldu!

Apple müşterilerine 95 milyon dolar ödeme yapacak

Apple müşterilerine 95 milyon dolar ödeme yapacak

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın bakın hangi oyundan esinlenmiş!

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın bakın hangi oyundan esinlenmiş!

Fiyatlara karşı hamle üstüne hamle geliyor! PTT de ucuz gıda harekatı başlattı

Fiyatlara karşı hamle üstüne hamle geliyor! PTT de ucuz gıda harekatı başlattı