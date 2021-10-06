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Fatih Terim'den Diagne ve Mohamed kararı! İç saha maçlarında...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Golcü futbolcuların performansından memnun olan Fatih Terim, ileri uçtaki planını hazırladı. İç saha maçlarında Diagne'yi 11'de sahaya sürmek isteyen Terim, deplasman maçlarında ise tercihini Mohamed'den yana kullanacak. Halil ise yardımcı forvet rolüne soyunacak.

Ekleme: 6.10.2021 - 10:13 Güncelleme: 6.10.2021 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Fatih Terim'den Diagne ve Mohamed kararı! İç saha maçlarında...
Ligin ilk 7 haftasında forvetlerinden sadece 2 kez skor katkısı alabilen Galatasaray, Rize'de golcüleriyle kazandı. Mohamed'in dublesine Diagne muhteşem asistiyle eşlik etti. Sabah'ın haberine göre; Çaykur Rize deplasmanında atılan 3 golde Mohamed ve Diagne'nin başrolde olması, Fatih Terim'i memnun etti. Terim, kadro planlamasında ileri uçtaki tercihini Diagne ya da Mohamed'den yana kullanmaya karar verdi.

Halil Dervişoğlu ise artık yardımcı forvet rolüne soyunacak ve Diagne-Mohamed ikilisini tamamlayan oyuncu olacak. Teknik heyet, iç saha maçlarında Diagne'yi, deplasmanlarda Mohamed'i tek forvet olarak oynatmayı düşünüyor. Lig ve Avrupa'daki yorucu maç trafiğini dikkate alan Terim ve yardımcıları, ileri uçta dönüşümlü kullanacakları Diagne ve Mohamed'den maksimum verimi alacaklarına inanıyor.

İÇ SAHA MAÇLARINDA BASKILI OYUN

Milli ara dönüşünde Aslantepe'deki Konyaspor maçında Diagne sahada olacak. Konyaspor'dan 4 gün sonra oynanacak Rusya'daki Lokomotiv Moskova deplasmanına ise Mohamed 11'de başlayacak. İç sahada daha baskılı oynayan Galatasaray'ın ceza sahasında Diagne'nin bitirici vuruşlarına, deplasmanda ise Mohamed'in pres gücüne ihtiyacı var.


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