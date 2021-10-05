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Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ekleme: 5.10.2021 - 20:57 Güncelleme: 5.10.2021 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi!
TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildiği bildirildi.

48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta 43. dakikada kendisine gelen topu sahanın içine doğru vurmasından sonra direkt kırmızı kart görmüştü.

Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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