Ferdi Kadıoğlu tercihini yaptı! Teklif gelmesi halinde...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı. Daha önce Kanada Milli Takımı'ndan teklif alan Ferdi Kadıoğlu'nun teklif gelmesi halinde A Milli Futbol Takımımızda forma giyeceği öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda seçeneği de bulunuyordu.FENERBAHÇE DE FERDİ KADIOĞLU'NUN KARARINI BEKLİYORFerdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi Fenerbahçe'yi de etkileyecek. Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Milli Takımı'nı seçmesi halinde başarılı futbolcu gelecek sezon yabancı statüsünde oynayacak. 2022-23 sezonunda ilk 11'de 4 yerli zorunluluğu getirileceği düşünüldüğünde Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımımızı seçmesi Fenerbahçe için de kritik bir önem taşıyor.