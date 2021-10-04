Stefan Kuntz prim sorusuna yanıt verdi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ilk hedefinin, oyuncularla yapacağı yüz yüze görüşmelerle son maçlarda alınan kötü sonuçların sebeplerini bulmak olduğunu söyledi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, ajans ve gazetelerin spor müdürleriyle Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sohbet toplantısında bir araya geldi.'TÜRKİYE'YLE İLGİLİ OLUMLU ANILARIM VAR''Öncelikle bu görevle ilgili olarak Hamit Altıntop beni aradığında şaşırdım ama bir o kadar da gurur duydum.' sözleriyle konuşmasına başlayan Kuntz, 'Türkiye'yle ilgili olumlu anılarım var. 1995-1996'da Beşiktaş'ta forma giydim. Aile olarak da Türkiye'deki sosyal hayata çok iyi uyum sağlamıştık. Şu anda da kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptasyonla ilgili bir endişem yok. Kariyerimde iki önemli unsur vardır, öğretmek ve öğrenmek. Sizden tavsiyeler alabilirim. Tartışmaya açığım. İletişimde güven ve dürüstlük çok önemlidir. Örneğin bazı küçük haberler çıktı, benim ağzımdan çıkmayan ama bana atfedilen sözler gibi. Bu tarz şeyler çok hoşuma gitmedi. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden alırsanız çok sevinirim.' ifadelerini kullandı.PRİM KONUSUNA YANIT VERDİAlman teknik adam, milli takımdaki prim konusuyla ilgili gelen bir soruya, 'Bu sorunun muhatabının yönetim ve Hamit Altıntop olduğunu düşünüyorum ama şunu söyleyebilirim, Almanya'da da prim konusu tartışılmıştır. Bu bir kulüp takımı değil, gurur, onur gibi faktörler de devreye girer.' yanıtını verdi.Türk Milli Takımı'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Stefan Kuntz, şöyle konuştu:'Takımın aldığı iyi sonuçlar var, sonra olumsuza dönen bir tablo var. Öncelikle bunun sebeplerini araştıracağım. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde bunun sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak. Her hocanın kendi tarzı vardır, ben de olaya kendi tarzımla yaklaşacağım. Oyuncularla ilgili çok sayıda bilgi aldım. Hatta bazı maçlarını statta seyrettim. Kulüplerinde en iyi performansı sergileyen oyuncuları, yapboz parçaları gibi düşünürsek, bu oyuncuları milli takımda en iyi resim oluşturmak için kullanacağız. Çalışmam bu şekilde olacak. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Alman televizyonu için yorumculuk yaptım, maçları izledim. Benim milli takımla ilgili yaptığım analizler dışarıdan bir göz. Ama geçmişte olanın neden olduğunu yargılamak benim işim değil. Onları Avrupa Şampiyonası'na götüren performansları her neyse oyuncuları o performanslarına geri götürmek işim. Ama ayrıca o maçlarla ilgili analizler de bana verildi.''ŞENOL HOCA'NIN EKİBİNDEN ANALİZ VERİLERİNİ ALDIK'Milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş'le görüşmediğini ancak analiz ekibinden gerekli verileri aldıklarını aktaran Kuntz, 'Bütün verilere rağmen ön yargısız şekilde kendi yolumdan ilerlemek istiyorum. Oyuncuların maçlarını statta izliyorum, onlarla telefonda görüşüyorum. Kendi özgür fikirlerimizle yürümek istiyoruz. Kafamda oyun tarzını oluşturmuş durumdayım. Son haftalarda ne kadar süre aldıklarını bakacağız. Antrenmanı da buna göre uygulayacağız. Hiçbir oyuncunun burada sıkılmaya vakti olmayacak. Çünkü bizden çok sayıda done alacaklar. Dün detaylı programımız üzerinde çalıştık. Takım menajerimiz programı görünce endişeye kapıldı, çünkü program bol miktarda antrenman içeriyordu. Fiziksel performans antrenörümüz, tüm oyuncuların kulüplerindeki fiziksel performans antrenörleriyle temastaydı. Detaylı bir şekilde verileri oluşturdu, idman yoğunluklarını bu programa göre oluşturacağız.' değerlendirmesinde bulundu.'ÜLKE FUTBOLUNA SABIR GEREK'Stefan Kuntz, bir gazetecinin ''Alman disiplini' ülkemizde meşhur bir söz. Milli takımımızda bunu görecek olmaktan mutluyuz.' sözleri üzerine ise 'Böyle diyorsanız disiplinin Türk futboluna gelmesinde mutluysak sadece disiplini değil de sabır unsurunu da Türk kültürüne katalım isterim.' ifadelerini kullandı.'TAZMİNATIM UÇAK BİLETİ'Kuntz, sözleşmesinde tazminat olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine 'Her sözleşmede olduğu gibi bir tazminat maddesi bulunuyor. Sözleşme sonlanırsa Almanya'ya uçak biletimi federasyon almak zorunda. (Gülerek)' şeklinde konuştu.'BURADA OLANLARIN DA YERİ GARANTİ DEĞİL'Alman teknik adam, kadro seçimi hakkında ise 'Birçok kişiyle konuştum, fikirlerimi anlattım. Hamit en yakınımda olan kişi ona da aktardım, onun da fikirlerini dinledim. Sonunda da seçim kararımı verdim. Bazı futbolcu arkadaşlarımıza da danıştım, onlardan da düşüncelerini aldım. Birçok görüşü dinledikten sonra karara varmak benim işim. Açıkladığımız kadroda olmayanların milli takım kariyeri bitti diye düşünülmesin, burada olanların da yeri garanti değil.' açıklamasında bulundu.'HOFFENHEIM'DAN KALECİ ANTRENÖRÜ RİCA ETTİK'Kuntz, kaleci antrenörünün Hoffenheim'dan geleceğini açıklayarak, 'Ekibime dahil olmak isteyen birçok hocadan telefon aldım. Örneğin kaleci antrenörü meselesi, belki kasım ve sonrasında kaleci antrenörlüğü konusu için daha önce Türkiye'de bulunmuş bir isimden faydalanma ihtimalimiz bulunabilir ama ilk 4 maç Hoffenheim kulübünden kaleci antrenörlerini rica ettik, çünkü Almanya'dakilerin en iyilerinden biri. Onu tamamen buraya alamayacağımızı biliyorum ve gerçekten objektif bir insandır. Kaleciler için de iyi olacağını düşünüyorum, çünkü iki sene için hocanız bu durumu olmayacak. Ama Almanya'nın en iyilerinden birinden fikir alacaklar.' ifadelerini kullandı.'OYUNCULARIMIZA DİNAMİK OYUN UYARILARIMIZ OLACAK''Alman Ümit Milli Takımı'ndaki tarzımız 4'lüydü ama rakibe göre 3'lü daha iyi sonuç vereceğini düşündüysek 3'lü kullandık. Önümüzdeki günler şunun için önemli olacak, oyuncularımın hangi taktiksel formasyona daha uygun olduğunu gözlemlemiş olacağım. Kafamda 4'lü olmuş 3'lü olmuş ama önümde Norveç maçı gibi önemli bir maç varsa, ona elinizdeki oyuncuların yatkınlığı neyse ona göre çıkarsınız. İlerleyen uzun süreçte takımı istediğimiz noktaya getirmeye çalışabiliriz. İlk etapta oyuncularımıza, dinamik oyun, mevkilerin önemi ve savunma anlamında neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarımız olacak. Futbolda 4 önemli an vardır, topa sahip olduğunuz, topa sahip olmadığınız, topu kaptığınız ve topu kaybettiğiniz an. Mesela, oyuncularımın topu kaybettiklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda kafalarında fikirleri olacak.''NE ÜZERİNE TARTIŞIRSAK TARTIŞALIM ALMANYA-TÜRKİYE ODAĞINA KOYMAMALIYIZ'Kuntz, ilk olarak Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maçı iyi bir şekilde geçirmek istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:'Bu 4 maçtan sonra çok zamanımız olacak. Hamit ve yönetim kurulu üyeleri, Türk futboluyla ilgili değiştirmek istedikleri şeylerden söz ettiler. Ama tabii ne üzerine tartışırsak tartışalım bunu Almanya-Türkiye odağına koymamalıyız. Oradaki iyi bir şey burada işe yaramayabilir. Almanya'da 55 kulübün altyapı akademisi var. 364 tane gelişim noktası adını verdiğimiz tesis var. Buraya kulüpler 12-15 yaşlarındaki oyuncularını pazartesi günleri gönderiyorlar. Burada yetkin hocalardan ekstra eğitim alıyorlar. Bunun aynısını burada uygulayalım demek istemiyorum. Bunun Türkiye'ye uyumlu halini Hamit'in bulması gerekiyor. Buna benzer bir çözüm üretilebilir. Hemen uygulanacak projeler anlamında şunu söyleyebilirim, Almanya Futbol Federasyonu'nda benim önderliğini yaptığım santrfor projesi vardı. Üst düzey santrfor olabilmek için neler yapmak gerek, gol atılması için nerede durulması, nereye hareketlenilmesi gerek gibi unsurları taşıyan bir projeydi. Bunun Türkiye'ye uyarlamasını hızlıca yapabiliriz. Ama öncelikle bu 4 maçı geçirmemiz gerek.'SERGEN YALÇIN MESELESİStefan Kuntz, imza töreninde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili sözlerinin tartışıldığının hatırlatılması üzerine ise 'Bu kesinlikle dalga geçmek gibi bir şey değildi. Sadece gerçek düşüncenin kalpten söylenirken, saygı unsuru barındırırken şaka yollu tarifiydi. Bana 'Oynadığın en iyi orta saha oyuncusu kim?' diye sorsalar, her zaman 'Sergen' derim. Kalpten söylenen, içinde saygı da barındıran bu küçük espriden yanlış anlaşılma oluştuysa özür dilerim. Ama insanlarla çalışma yolumun anlaşılması açısından sizlere fikir verdiğini düşünüyorum. Araya küçük şeyler katmak tarzımdır. Sergen'le henüz görüşmedim. Dört maç geçtikten sonra hocaları ve kulüpleri ziyaret turlarımız başlayacak. Çünkü telefonla görüşme yapmaktan ziyade yüz yüze görüşme yapmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu küçük yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok.' ifadelerini kullandı.'ALMANYA'DAKİ TÜRK FUTBOLCULAR BENİ TAKİP ETSİNLER'Kuntz, 'Almanya'da yetişen yetenekli gençlerin Türk Milli Takımı'nda mı, Alman Milli Takımı'nda mı oynamasını istersiniz?' sorusunu, 'Tabii ki beni takip etsinler derim. Mesela Ahmed Kutucu'dan bahsedelim. Ahmed'i Alman milli takımını seçmesi için ikna etmeye çalışmıştım. Genç bir oyuncunun vermesi gereken ilk karar bu. Şimdi kuralları değiştiriyorlar. Artık Ümit Milli Takım için bir resmi maça çıktıktan sonra milli takımı değiştirme şansı kalmıyor. Avrupa'da iyi bir futbol ağım var. Bu 4 maç geçtikten sonra, Türkiye için oynayabilecek her oyuncuyu milli takım için ikna etmeye çalışacağım.' şeklinde yanıtladı.FERDİ KADIOĞLU MESELESİAlman teknik adam, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, 'Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir.' sözlerini kullandı.