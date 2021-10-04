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Emre Belözoğlu imzayı attı! İlk planını belirledi!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok teklif alan fakat bunları değerlendirmeyen Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in teklifini kabul etti. Bugün sözleşme imzalanacak Belözoğlu, milli arada kafasındaki planları takıma aktaracak.

Ekleme: 4.10.2021 - 15:22 Güncelleme: 4.10.2021 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Emre Belözoğlu imzayı attı! İlk planını belirledi!
Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın (bugün) saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KENDİ FELSEFESİNİ YERLEŞTİRECEK

Emre Belözoğlu imzanın ardından hemen işe koyulacak. Milli arayı fırsat olarak gören Belözoğlu, bu süreçte kendi oyun felsefesini takıma yerleştirmeye çalışacak. Emre Belözoğlu'nun ilk olarak takımın temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi. Hücumsal anlamda elinde iyi bir grup olduğunu düşünen Belözoğlu, Fenerbahçe'deki döneminde de topa sahip olmaya çalışan, mücadeleci ve oyunu 2. ve 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmak istediğini dile getiriyordu.
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