Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep’i konuk edecek. Moskova maçı öncesi moral bulmak isteyen Galatasaray, bu maçı kazanmak ve zirveye daha da yakınlaşmak istiyor. Maç öncesi Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey kadroda yer almamıştı.

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanmak isteyen Galatasaray, evinde Gaziantep'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu.GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDUMuslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, HalilYedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Babel, Mostafa, Ömer, Luyindama, Emre, Feghouli, DiagneİKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELEGaziantep FK'ya rakip olduğu beş resmi maçta yenilgi almayan Galatasaray (3G 2B), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı.Galatasaray'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, en üst ligde hiçbir rakibinden üst üste üç yenilgi almadı.Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak aldı.