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Galatasaray'dan 9 puanlık galibiyet!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve yarışına tutundu.

Galatasaray'dan 9 puanlık galibiyet!
Ekleme: 31.10.2021 - 21:13 Güncelleme: 31.10.2021 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'dan 9 puanlık galibiyet!
Galatasaray ile Gaziantep FK Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmeyen Galatasaray kritik bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 20'ye çıkartarak zirve yarışına tutundu. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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