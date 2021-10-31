Galatasaray'dan 9 puanlık galibiyet!

Galatasaray ile Gaziantep FK Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmeyen Galatasaray kritik bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 20'ye çıkartarak zirve yarışına tutundu. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.