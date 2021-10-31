Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, dün oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve yerini genç kaleci Berke'ye bırakmıştı. Fenerbahçe, oyunucuyla ilgili açıklama yaptı. Altay'ın sakatlığı sonrası Galatasaray derbisinde oynayamayacağı açıklanmıştı. İşte Fenerbahçe'den açıklama...

Süper Lig'in 11. haftasında dün Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 3 maç üst üste yenilgi aldı. Maçta, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşamış yerini genç kaleci Berke'ye bırakmıştı.ALTAY BAYINDIR AMELİYAT OLDUFenerbahçe'de sakatlık yaşayan Altay'ın, ameliyat edildiği açıklandı. Fenerbahçe "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." açıklamasını yaptı.Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin kalesini genç kaleci Berke Özer koruyacak.FENERBAHÇE'NİN DÜNKÜ MAÇ SONRASI AÇIKLAMASI!'İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan; Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.