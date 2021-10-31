  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, dün oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve yerini genç kaleci Berke'ye bırakmıştı. Fenerbahçe, oyunucuyla ilgili açıklama yaptı. Altay'ın sakatlığı sonrası Galatasaray derbisinde oynayamayacağı açıklanmıştı. İşte Fenerbahçe'den açıklama...

Ekleme: 31.10.2021 - 20:57 Güncelleme: 31.10.2021 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!
Süper Lig'in 11. haftasında dün Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve 3 maç üst üste yenilgi aldı. Maçta, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşamış yerini genç kaleci Berke'ye bırakmıştı.

ALTAY BAYINDIR AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Altay'ın, ameliyat edildiği açıklandı. Fenerbahçe "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin kalesini genç kaleci Berke Özer koruyacak.

FENERBAHÇE'NİN DÜNKÜ MAÇ SONRASI AÇIKLAMASI!

'İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan; Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.

İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron balıkçı sorunu konusunda İngiltere'yi uyardı
HDP'li Baydemir Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistan'ı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar
Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz
Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!
72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı
İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen 'cumhuriyet' tiyatrosu
Başkan Erdoğan'dan G-20 zirvesinde önemli açıklamalar!
31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar
Bolu'da üretilecek! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak: Roket teknolojisi için kritik
Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Kukla Aslı Aydıntaşbaş kıvırdı! 20 dakika değil 1 saat 10 dakika!
Türkiye ve ABD'den ilk açıklama!
Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!
Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi
Başkan Erdoğan- Biden zirvesi başladı!
Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ritüel tepki çekti!
Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?