Konyaspor evinde Fenerbahçe’ye şans vermedi!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, henüz 2. dakikada Soner Dikmen'in jeneriklik golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra Konyaspor 2. golü buldu.Bu kez sahneye Abdülkerim Bardakçı çıktı. Köşe vuruşundan gelen ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan savunma oyuncusu, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.Maçın henüz 41. dakikasında 3 oyuncu değişikliği yapan Vitor Pereira, büyük risk aldı. İkinci yarıda Konyaspor kalesinde büyük baskı kuran sarı-lacivertliler, birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi.84. dakikada kazanılan bir serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, direkt kaleye vurdu ve farkı 1'e indiren golü kaydetti.Ancak İrfan Can'ın bu golü Fenerbahçe için yetmedi ve sarı-lacivertliler üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla 19 puanda kalan sarı-lacivertliler, 6. sırada yer aldı. Konyaspor ise 20 puana yükselerek 4. sıraya oturdu.