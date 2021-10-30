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Hatayspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi!

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a karşı 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ligde 3. mağlubiyetini aldı. Tartışmalı pozisyonların var olduğu zorlu mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları... Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Saba Lobjanidze'nin ayağından gelen golle 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, zirve yarışında yara aldı. Tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşmada maçın ardından Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları... "Oyunun başında yediğimiz kötü bir golle, geride başladık. Amatörce gol yedik. İyi oynamadık. Bireysel performanslar çok aşağıdaydı."

Ekleme: 30.10.2021 - 20:34 Güncelleme: 30.10.2021 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Hatayspor yenilgisi sonrası Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi!Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Saba Lobjanidze'nin ayağından gelen golle 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, zirve yarışında yara aldı.

Tartışmalı pozisyonların olduğu karşılaşmada maçın ardından Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

'Oyunun başında yediğimiz kötü bir golle, geride başladık. Amatörce gol yedik. İyi oynamadık. Bireysel performanslar çok aşağıdaydı.'
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