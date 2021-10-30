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Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.

Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya!
Ekleme: 30.10.2021 - 16:03 Güncelleme: 30.10.2021 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya!
75' Beşiktaş'ın kaleye giden topu VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

68' Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın yerine Salih Uçan oyunda.

61' Ayağa paslarla çok iyi bir atak geliştiren Hatayspor'da son olarak Adekugbe sol çaprazda buluştuğu topla kaleyi denedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

55' Hatayspor kendi yarı alanında beklemeye devam ediyor. Beşiktaş oyunu istediği gibi yönlendiriyor.

47' Hatayspor'da Ruben Ribeiro, Teixeira'yla girdiği ikili mücadele sonrası bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Hatayspor 1-0 Beşiktaş

47' Beşiktaş akınında Kenan ceza sahası içinde şutunu çekti, savunmadan dönen topa bir kez daha vurdu. Meşin yuvarlak bu kez de üstten auta çıktı.

45' Beşiktaş'ta Teixeira sarı kart gördü.

30' Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza yayının gerisinde topu alan Ghezzal içeri sokuldu ve sol çaprazdan son çizgiye inerken kaleyi denedi, Munir son anda topu kornere tokatladı.

27' Rachid Ghezzal'ın kullandığı frikikte top barajdan döndü.

21' Sağ arka adalesinde bir problem olan Batshuayi yürüyerek kenara geldi, devamında da oyuna girdi. Ancak bir yandan da Kenan Karaman ısınıyor. Batshuayi bir süre kendisini deneyecek.

16' Kendi sahasında kaptığı top sonrası hızlı atağa çıkan Hatayspor'da Lobjanidze uzaklardan şutunu çekti, savunmada Umut'a çarpan top kornere çıktı.

11' Ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına açılan topa Boudjemaa gelişine sert vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

9' Beşiktaş'ın Ghezzal'le sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkteki Necip'in kafa vuruşunda top ters taraftan auta çıktı.

6' Gol... Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Lobzhanidze)

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Ruben Tiago, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip Uysal, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
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