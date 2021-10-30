Galatasaraylı yıldız Türk oluyor

Sarı-kırmızılı futbolcu Sofiane Feghouli Türk vatandaşı olmak istiyor.Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da yaşantısına Türkiye'de devam etmekte kararlı olduğu kaydedildi.Ajansspor'un haberine göre; Feghouli, Türk vatandaşlığı almak için gerekli işlemleri başlattı. 31 yaşındaki futbolcunun 3 ay içerisinde Türk pasaportunu almayı amaçladığı kaydedildi.Yerli statüde oynayabilir mi?Ülke sınırları içerisinde 250 bin dolarlık mülk alan yabancıların Türk yurttaşlığına geçme şansı olurken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynayan profesyonel futbolcular için milli takım listesiyle ilgili bölüme göre başka kriterler söz konusu. Buna göre sonradan Türk yurttaşlığına geçen yabancı bir futbolcunun A Milli Takım'da en az bir maç oynaması şartıyla lig maçlarında yerli statüde yer almasına izin veriliyor. Cezayir Milli Takım formasını defalarca giyen Feghouli'nin şu andaki kurallara göre sahada Türk statüsüyle yer alması imkansız.