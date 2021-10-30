Ahmet Çakar'dan olay Tweet!

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, devam eden Fenerbahçe Konyaspor maçı hakkında Twitter hesabından 'Mevlana diyarı Konya'da tuhaf şeyler oluyor...' şeklinde bir paylaşım yaptı. Devam eden maçta 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu maçta alacağı yenilgi sonrası bir süredir kötü giden talihini pekiştirmiş olacak. Bu durumun ise Fenerbahçe yönetimi Ali Koç açısından kamuoyunda daha da olumsuz bir baskıya sebep olacağı tahmin ediliyor.