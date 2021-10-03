Sosyal medyada CHP-Fenerbahçe kavgası! Fenerbahçe'nin stadının kaldırılmasını isteyen CHP'li Tuba Torun özür diledi tepkiler dinmedi

CHP'li Tuba Torun, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu örnek gösteren Tuba Torun, şehir içlerindestatların olmaması gerektiğini savundu.Torun paylaşımında, 'Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Haftaiçi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite.' ifadelerini kullandı.'ŞİMDİDEN ALIŞSANIZ İYİ OLUR'Fenerbahçe taraftarları, CHP'li Tuba Torun'un söz konusu paylaşımına tepki gösterdi. Torun kendisine tepki gösteren bir Fenerbahçe taraftarına, 'Bir gün hepiniz şehir merkezinindışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur' şeklinde cevap verdi.PAYLAŞIMI KALDIRDITorun ilerleyen dakikalarda, şahsi görüşü olduğunu belirttiği paylaşımı kaldırdığını açıkladı.TEHDİT EDİLİYORUMYaşanan gelişmelerin ardından Tuba Torun tehdit edildiğini açıklayarak katılacağı söyleşilerden birinin 'Fenerbahçe provokasyon yapacak' ihbarı nedeniyle iptal edildiğiniaçıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise etkinliğin iptal edilmesinin Fenerbahçe ile ilgisi bulunmadığı ve 'Hava koşulları nedeniyle iptal edildiğine' vurgu yapıldı.FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMAÖte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP'li Tuba Torun'un tepki çeken sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ'A BÜYÜK TEPKİFenerbahçe'nin açıklaması sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı da sarı-lacivertli kulübe ve Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. HeForShe kampanyası ile kadın erkek eşitliğine destek veren Fenerbahçe'nin Tuba Torun'u hedef almasını eşitliğe aykırı gören sosyal medya kullanıcıları, Ali Koç'u ikiyüzlülükle suçladı.ÖZÜR DİLEDİYaşanan tüm gelişmelerin ardından CHP'li Torun sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama daha yayınladı. Torun açıklamasında, 'Kent yaşamına dair yazdığım şahsi düşüncelerimin bu noktalara kadar gelmiş olmasına ve Fenerbahçe camiasını incitmiş olmasına üzüldüm... Yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilerim' ifadelerini kullandı.CHP'NİN PARALI ANKETÇİSİ SAHİP ÇIKTICHP'den kurumsal olarak konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, CHP'nin paralı anketçisi olarak bilinen Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından Tuba Torun'a sahip çıktı. Özkirazpaylaşımında, 'Yahu sadece bir satdyumun yeri ile ilgili fikrini söyledi diye, söylemedik hakaret, yapilmadik tehdit kalmamış. Sadece Fenerbahçe'ye has bir durum da değil bütün taraftar grupları bunu yapiyor Tuba Torun yalnız değildir. Fikrini beğenmediğiniz herkese zorbalık yapamazsınız.' ifadelerini kullandı.TEPKİLER DİNMEDİTuba Torun sosyal medya hesabı üzerinden özür dilemesine rağmen Fenerbahçeli taraftarların öfkesi dinmedi. Tuba Torun için 'Partiden atın yoksa CHP'ye oy moy yok'diye tepkiye devam eden taraftarlar, CHP'den konuyla ilgili adım beklediklerini belirtti.İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI