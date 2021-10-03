Maçta ikinci yarı başladı!

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 16 puan topladı.Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor.CANLI SKOR // FENERBAHÇE – KASIMPAŞA: 2-1FENERBAHÇE – KASIMPAŞA 11'LER:Fenerbahçe: Altay, Min-jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar DursunKasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, UmutMAÇTAN NOTLAR:İLK YARI1'Maç başladı3' Muhammed sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Eren topu karşıladı.6' Hadergjonaj sağ kanattan ortaladı, savunmada Kim Min-Jae topu karşıladı.7' Mergim Berisha'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.10' İkili mücadelede çarpışan Kim Min-Jae ve Evren Eren Elmalı'nın sakatlıkları sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor. Fenerbahçe'de Kim Min Jae'ye dikiş atıldı. Gerekli pansuman yapıldıktan sonra oyuncu oyuna geri döndü.12' Rossi sağ kanattan ortayı yaptı kaleci Ertuğrul topu kontrol etti.16' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan gelen pası ceza sahası üzerinde kontrol eden Berisha, dönerek vuruşunu yaptı ve savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-017' Kasımpaşa'da Yusuf sol kanattan topla kat etmek istedi ancak Ferdi araya girdi.21' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çaprazdan şutu kalecide kaldı.22' Umut sağ çaprazdan kaleyi denedi fakat top auta gitti.22' Donk'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf, vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.24' Eysseric sağ kanatta Crespo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar serbest vuruş.26' Crespo, Umut'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.28' Travnik sol kanatta Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı.30' Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza alanına ortasına hareketlenen Umut Bozok ofsayta yakalandı.32' Mergim Berisha için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.35' Kasımpaşa'da Loret Sadiku sarı kart gördü.37' Miguel Crespo'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.42' Rossi'nin şutunu Ertuğrul kurtardı, dönen topa vuran Muhammed'in şutu aut gitti.45' İlk yarının sonuna en az dört dakika ilave edildi.45' Fenerbahçe'de Rossi sarı kart gördü.45' GOOOLL!!! Luiz Gustavo ile Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rossi'nin sol kanattan getirdiği topu ceza sahası dışında bekleyen Gustavo'ya verdi, Brezilyalı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-045' İlk yarı sona erdi.İKİNCİ YARI46' İlk yarı başladı.46' Fenerbahçe'de Crespo oyundan çıktı Zajc oyuna girdi.46' Kasımpaşa'da Eren oyundan çıktı Sakıb oyuna girdi. Hajradinovic oyundan çıktı Dirar oyuna girdi.48' Hadergjonaj'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Valentin Eysseric'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Altay Bayındır son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.50' Umut topla birlikte ceza sahasına girdi, Szalai'nin dokunduğu top kaleci Altay'da kaldı.54' GOOOLL!!! Kasımpaşa, Michal Travnik ile farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Travnik, sola çekip vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 2-155' Fenerbahçe'de Novak ve Valencia oyuna dahil oldu. Serdar Dursun ve Muhammed Gümüşkaya kenara geldi.58' Luiz Gustavo sarı kart gördü.60' Valencia kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ertuğrul kurtardı.