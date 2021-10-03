Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı!

Süper Lig'de 8. hafta maçları Rizespor-Galatasaray karşılaşmasıyla sona erdi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Son saniyeleri nefes kesen karşılaşmanın sonuna +8 dakika eklenmişti. Penaltı ve kırmızı kart kararının çıktığı karşılaşmanın son saniyelerinde Galatasaray, Morutan ile sonucu belirledi.Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Terim ve öğrencileri, 5. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti. Mısırlı golcü, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı attı.Mostafa Mohamed'in golünden sonra oyunun kontrolünü rakibine veren Galatasaray, Rizespor'da Pohjanpalo'nun 17 ve 25'te gelen iki golüne engel olamadı.Devreye 2-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda Galatasaray'ın kontrolü eline geçirmesine engel olamadı. İkinci 45 dakikanın büyük bir bölümü Çaykur Rizespor yarı sahasında geçti.75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mostafa Mohamed, takımının ve kendisinin 2. golünü attı ve maçta eşitliği sağladı.Nefes kesen mücadelenin son dakikalarında bir penaltı ve bir kırmızı kart kararı çıktı. Galatasaray'da Berkan, ceza sahasında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü ve Rizespor penaltı kazandı.Penaltıda topun başına geçen Fernando Boldrin, topu dışarı attı. Maçın sonuna eklenen 8 dakika, karşılaşmanın kaderini belirledi. 90+11'inci dakikaya kadar uzayan karşılaşmanın son saniyeleri adeta nefes kesti.Rizespor'un üst üste köşe vuruşları kullandığı sırada kontratak şansı yakalayan Galatasaray, Diagne'nin asistinde Morutan ile golü buldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 14'e çıkardı.