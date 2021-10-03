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Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Aslan, Göztepe galibiyetinin ardından Rize engelini de aşarak seri yakalamak istiyor. Konuk ekipte ise hedef, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetini almak. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 3.10.2021 - 18:50 Güncelleme: 3.10.2021 - 18:52 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Aslan, Göztepe galibiyetinin ardından Rize engelini de aşarak seri yakalamak istiyor. Konuk ekipte ise hedef, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetini almak.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed.

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