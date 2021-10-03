Fenerbahçe kazandı, zirveyi bırakmadı!

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.Sarı-lacivertli ekip ligdeki galibiyet serisini üç maça yükseltirken, Kasımpaşa ise üst üste çıktığı altıncı maçında da üç puanla tanışamadı.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mergim Berisha ve 45+5. dakikada Luiz Gustavo kaydetti.Kasımpaşa'nın tek golü ise 53. dakikada Michal Travnik'ten geldi.Fenerbahçe bu galibiyetle 19 puana yükselerek liderlik koltuğundaki yerini korurken, Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.Maçtan dakikalar7. dakikada soldan Berisha'nın ayağının dışıyla ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un ön direkte dar açıdan vuruşunda, top auta gitti.16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Berisha'nın dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top yükselerek ağlarla buluştu: 1-0.21. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.23. dakikada orta sahada rakibinden kazandığı topla ceza alanına yaklaşan Donk'un pasında, ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.40. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi.41. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda Ertuğrul'un çeldiği top sol çaprazda Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top kaleye paralel dışarı çıktı.45+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi'nin ceza sahasına giren Gustavo'ya pasında Brezilyalı oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 2-0.48. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Hadergjonaj ile yaptığı verkaçla ceza sahasında topla buluşan Eysseric'in sağ çaprazda müsait durumda şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.53. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılarak önünü boşalttı ve topu içeriye çekti. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top filelerle buluştu: 2-1.60. dakikada Berisha'nın soldan ortasında altıpas önünde topla buluşan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Ertuğrul topu göğsüyle oyun alanına çeldi. Atağın devamında Gustavo rakibine faul yaptı ve atak sonlandı.Maçtan notlarFenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Olympiakos maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Olympiakos maçında ilk 11'de oynattığı Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'yı Kasımpaşa karşısında yedek oturttu.Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kasımpaşa karşısında Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u ilk 11'e sahaya sürdü.Serdar Dursun ve Crespo ilk kez 11'deFenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı santrfor Serdar Dursun ile orta saha Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkati çeken Serdar, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'a karşı sonradan oyuna girmişti. Daha sonra sakatlık yaşayan Serdar, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.Ligde Giresunspor ve Hatayspor müsabakalarında sonradan oyuna dahil olan ve Hatay deplasmanında oynadığı futbolla beğeni toplayan Crespo da sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.Fenerbahçe'de 4 eksikFenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, Kasımpaşa karşısında kadroya alınmadı.Taraftardan büyük ilgiFenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi.Satışa çıkan biletlerin yüzde 90'ını alan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını destekledi.Maç öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, özellikle Altay Bayındır ile Mesut Özil'e önemli destekte bulundu.Kasımpaşa aynı kadroyla sahadaKasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, ligde geçen hafta oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında sahaya Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf Erdoğan ve Umut Bozok ilk 11'iyle çıktı.