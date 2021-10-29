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Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Ekleme: 29.10.2021 - 19:36 Güncelleme: 29.10.2021 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'de lider Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan - Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen - Berat, Siopis, Hamsik - Abdülkadir Ömür, Gervinho - Djaniny.

NWAKAEME VE BAKASETAS DÖNDÜ!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bruno Peres maç kadrosunda yer almazken sakatlıklarını atlatan Nwakaeme ve Bakasetas ise maç kadrosunda yer aldı.

TRABZONSPOR İLE ÇAYKUR RİZESPOR 41. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor,Trabzon'da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN!

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.
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