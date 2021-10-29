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Trabzonspor geriden gelip kazandı!

Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla zirvedeki puan farkını 7'ye çıkardı. Bordo-mavililere 3 puanı getiren golleri penaltıdan Djaniny ve oyuna sonradan giren Nwakaeme kaydetti.

Ekleme: 29.10.2021 - 22:40 Güncelleme: 29.10.2021 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor geriden gelip kazandı!
Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak zirvedeki puan farkını 7'ye çıkardı.

Çaykur Rizespor, 22'de Djokovic'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu sefer penaltı kazanan Trabzonspor 43'te Djaniny'nin penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bordo-mavililerde ikinci yarıda oyuna giren Nwakeme, 73'te skopru 2-1'e taşıyarak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla 27 puana yükselen lider Trabzonspor, en yakın takipçileriyle puan farkını 7'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 4 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.

14. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

45+3. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

65. dakikada Trondsen'in soldan ortasına ceza alanı içinde Djaniny'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

69. dakikada Phiri'nin pası sonrası Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu çelmeyi başardı.

GOL! 73. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa şutunda, Nwakaeme altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.

85. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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