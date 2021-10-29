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Cristiano Ronaldo yine baba oluyor

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronal ve sevgilisi Georgina Rodriguez, ikiz bebek sahibi oluyor.

Ekleme: 29.10.2021 - 01:01 Güncelleme: 29.10.2021 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Cristiano Ronaldo yine baba oluyor
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyurdu.

12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebek dünyaya getireceği ortaya çıktı.

İKİZ BEBEK BEKLİYORLAR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ronaldo "İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz."ifadelerini kullandı.

RONALDO, 6 ÇOCUK SAHİBİ OLACAK
Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. İkizlerin doğmasıyla birlikte yıldız futbolcu 6 çocuk sahibi olacak.


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