Ahmet Ağaoğlu: 'Bu taraftara şampiyonluk borcumuz var'

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün divan kuruluda önemli mesajlar verdi ve futbol akademisi müjdesini açıkladı.Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;'Avrupa'da bile olmayan futbol akademisini devreye sokuyoruz''Pazar günü saat 13.00-15.00 arası Avrupa'da en büyük kulüplerin dahi sahip olamadığı bir futbol akademisini devreye sokuyoruz. 112 yatak kapasiteli, fitness salonları, restoranı, dersliği, konferans salonları olan bir tesis. Altyapıya hizmet hak ettiği şekilde değerlendirilmez ama biz bunu Trabzonspor'un hem sportif hem de ekonomik olarak çıkış noktası olarak görüyoruz. Kadın futbol takımımız da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadelesini verecek.''Bu takımı canından çok seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var''Lige iyi başladık iyi gidiyoruz. Şu an lideriz ama önümüzde üç koca mevsim var. Futbolda da savaşta olduğu gibi cephede sıcak savaş, propaganda ve algı olarak da soğuk savaş var. Takımın sahada göstereceği performans şampiyonluk için yetmeyebilir. Taraftar desteğinden yoksun bir Trabzonspor'un bu başarıyı elde etmesi mümkün değildir. Bu takımı canından çok seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var. Dışarıdaki her türlü algıya uyanık olmalıyız. 1-2 hafta sonra algılarla karşı karşıya gelebiliriz. Sezon sonu inşallah hak ettiğimiz o ipi göğüslemeyi Allah bize nasip eder.''Trabzonspor bu sezon şampiyon olacaktır' demiyoruz''Biz şampiyonluk yarışının en ciddi takımlarından biriyiz. Fakat biz asla, 'Trabzonspor bu sezon şampiyon olacaktır' demiyoruz. Bu, rakiplere saygısızlıktır. Başkaları saygısız olabilir ama biz de saygısızlık yoktur. Herkese saygı duyuyoruz.''İhtiyacımız olan camianın kenetlenmesi''Maç maç gideceğiz. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse Rize de o kadar önemli. Hepsini aynı ciddiyetle oynamamız gerekiyor. İhtiyacımız olan en büyük şey camianın kenetlenmesi.'Transfer mesajı'Hocamız ve izleme kurulunun sunacağı çalışmayla ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir.'