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Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Dev anlaşma sonrası Türk teknik adam iddiası

İngiltere'den sürpriz iddia! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 30 milyon sterlinlik dev satın almayı tamamlamaya hazırlanırken İngiliz basını Ilıcalı'nın Türk teknik adam ve bazı Türk futbolcuları da beraberinde getireceğini iddia etti. İşte son dakika hamlesinin ayrıntıları...

Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Dev anlaşma sonrası Türk teknik adam iddiası
Ekleme: 29.10.2021 - 15:13 Güncelleme: 29.10.2021 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Dev anlaşma sonrası Türk teknik adam iddiası
Dev anlaşma tamamlandı! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 30 milyon sterlin karşılığında İngiliz kulübünü satın aldı. Ayrıca İngiliz basını Acun Iılcalı'nın Türk teknik adam ve Türk futbolculardan oluşan bir ekibi de kulübe getireceğini iddia etti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

SITTARD'DAN SONRA GÖZÜNÜ İNGİLTERE'YE ÇEVİRDİ

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın ortaklarından olan Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Sittard ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye çevirdi.

ANLAŞMA TAMAM! UFAK PÜRÜZLER KALDI

Ilıcalı'nın Championship ligi ekiplerinden Hull City'yi satın almak için kulübün sahibi Assem Allam ile anlaşma sağladığını ve ufak pürüzlerin kaldığı iddia edildi.

İLK ETAPTA 30 MİLYON STERLİN

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam'a 30 milyon sterlin (35,5 milyon euro) ödeyecek. Ayrıca Hull City, Premier Lig'e yükselirken Allan'a 20 milyon sterlin daha ödenecek.

'ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

Hull Daily Mail, Acun Ilıcalı'nın satın almaya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Ilıcalı 'Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse rüyam gerçek olacak. Hull City'nin başarısı ile İngiltere'de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK TEKNİK ADAM İDDİASI

İngiliz basını, Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi. Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi. Acun Ilıcalı 'Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak.' sözlerini kullanmıştı.

2014'TEN BUGÜNE KADAR TEKLİF GELDİ AMA...

Hull City için kulübün sahibi Assem Allam'a 2014'ten beri birkaç kez satın alma teklifi götürüldüğü fakat bu girişimlerin sonuç vermediği aktarılırken taraftarların Acun Ilıcalı'nın satın almasına yönelik heyecanının olmadığı iddia edildi.

KADRO DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Hull City, 11 milyon Euroluk kadro değeriyle 24 takımlı Championship'in en değerli 23. takımı konumunda. Ayrıca Hull City, Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alıyor.
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