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Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte kritik görüşme sonrası öne çıkan aday

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yapılan UFEF organizasyonunda yeni MHK başkanının bir iki gün içinde açıklanacağını söyledi. Özdemir'in açıklaması sonrası gözler yeni ismin kim olacağına çevrildi. Riva'da yapılan görüşmenin detayları ve öne çıkan MHK başkan adayı ise netleşti.

Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte kritik görüşme sonrası öne çıkan aday
Ekleme: 27.10.2021 - 15:51 Güncelleme: 27.10.2021 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte kritik görüşme sonrası öne çıkan aday
Serdar Tatlı'nın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevine kimin geleceği merak konusu oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün yaptığı açıklamada, 'Bizim çok değer verdiğimiz MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bugünlerde yeni MHK Başkanı'nı ve kurulunu tayin ederek yolumuza devam edeceğiz. Bir iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz. En kısa zamanda yeni MHK'yi meydana getirirken, bir taraftan da kurulumuz çalışmaları yapıyor. Yeni yıldan veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi oturup kararlaştıracağız. Yeni MHK Başkanı için isimler var, birinde TFF olarak, kulüplere danışarak karar verip yolumuza devam edeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

RİVA'DA KONUŞULAN İSİMLER

Geçtiğimiz gün Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüplerin görüşmesinde yaşananlarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Mustafa Çulcu, kulüplerin ortak adayı olarak gündeme geldi. Ancak federasyon tecrübeli isme sıcak bakmadı. Adaylar arasındaki Ufuk Özerten'in ismi de Fenerbahçe ve bazı kulüplerin karşı çıkması sonucu rafa kalktı. Aynı şekilde Kemal Dinçer'e özellikle Galatasaray cephesi karşı çıktı ve bu üç isim veto yedi. Gündemdeki ilk adaylardan Bülent Yıldırım'ın başkanlığı da rafa kalkarken Yunus Yıldırım ismine TFF sıcak yaklaştı. Fakat kulüplerden muhalefet gelince tecrübeli isme de başkanlık kapısı kapandı.

FERHAT GÜNDOĞDU İSMİ ÖN PLAND

Metin Tokat'ın istifası sonrası göreve gelen Ferhat Gündoğdu, bu göreve en yakın kişi olarak nitelendiriliyor. TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.' ifadeleri yer almıştı.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu aynı zamanda 'klasman üst gözlemciliği' görevini de yürütmüş hakemlerdendir. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor

Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi.
Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.
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