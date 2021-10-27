TFF Başkanı Nihat Özdemir'den UFEF'te önemli açıklamalar: MHK başkanı, yabancı sınırı, seyirci kısıtlaması...

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 'Futbol Ekonomisinde Son Durum' özel oturumunda soruları yanıtladı. Serdar Tatlı'nın görevden ayrılması sonrası MHK'da oluşan boşluğun birkaç gün içinde giderileceğini belirten Özdemir, yabancı kuralının gelecek sezon 7+4 olarak uygulanacağını da açıkladı.Covid-19 pandemisi çıktığında 'bu sezon oynanamaz' sözlerine rağmen büyük bir cesaret örneği göstererek bitirdik. Bütün kulüplerimiz de sağlık kurulumuzun kurallarına uydu.2020-2021 sezonunu da seyircisiz oynama kararıyla tamamladık. Bu sezon da tribünlerimiz yüzde 50, localarımızı yüzde 100 olarak oynatmaya devam ediyoruz. Bu ay sonu itibariyle de amatör ve kadın liglerimize de başlayacağız. Hedefimiz stadyumlarımızı yüzde 100 kapasiteye açmak. 4 Büyükler ve 1-2 Anadolu kulüplerimiz bankalarla anlaşma yaptılar. Gerçekten bankalara da teşekkür etmeliyiz. Kulüplerimizin nefes almalarını sağladılar. Takım harcama limitlerinin 3. sezonunu yaşıyoruz. Kulüplerimizin hemen hepsi 2019-2020'yi yüzde 30 ile tamamladı. Geçen sezon da yüzde 15'e çektik. Bunu da yaptılar. Şimdi onları inceliyoruz. Geçip geçmedikleri belli olacak. Bu seneye mahsus olmak üzere kulüplere yüzde 25 olarak harcama limitlerini aşabilirsiniz dedik. Sadece Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın Avrupa gelirlerinin de 3'te 2'sini limitlerini eklemesine müsaade ettik.'MHK BAŞKANI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK'Kulüpler Birliği ile TFF olarak aramızda bir çalışma grubu kurduk. 5 kişilik bir ekibimiz var. MHK'de hakem sisteminin nasıl geliştirileceğiyle ilgili (hakem atamaları) çalışmalara başladı. 1-2 gün içinde yeni MHK başkanımız açıklanacak. Yeni MHK Başkanı konusunda isimler var. Yine kulüplerimize danışarak bir ismi belirleyeceğiz. İnşallah ümidimiz Katar'daki Dünya Kupası için play-off oynamak. Önümüzdeki 2 maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah play-off oynama şansımız doğacak. Zor bir süreç ama hedefimiz ilk kademede play-off oynamak. Yeni hocamız Stefan Kuntz ile iddiamız devam ediyor. Play-off sistemi de kolay değil ancak inşallah oradan çıkarız. 2.5 yıldır görevdeyiz. Geldiğimizden beri kimsenin yapmadığı kadar toplantı yaptık.YABANCI KURALI VE KADIN FUTBOLUBu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önemvermelerini istedik. Kulüplerimiz ortalama 6.9 yabancıyla oynuyor. Artık Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Galatasaray'da genç oyuncular forma giyiyor. Bu isimlerin hepsi ileride milli takımda görev alacak. Biz bunu değiştirmesek eski sistem devam edecekti. Gelecek sene yabancı kuralını 7+4, ondan sonraki sene de 6+5 yapmakta kararlıyız. Kadın futbol takımının ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Teşekkür etmek gerekiyor. FIFA'nın futbol bütçesinin 1 milyar dolarını kadın futboluna ayırdığını gördük. Biz de TFF olarak Kadın Ligi'nioynatma kararı aldık. Ve Beşiktaş şampiyon oldu. Yönetim kurulu kararıyla 'Süper Lig'de olan takımlar eğer kadın futbol takımlarını kurarlarsa, onları direkt olarak Süper Lig'e alacağız' dedik. Sağ olsunlar, 8 takım hemen kurdu ve 24 takımla ligi dizayn ediyoruz.YÜZDE 50 KAPASİTE SINIRI KALKACAK MI?Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler, bizim sağlık kurulumuzun tespitleri, çift aşıda seviyelerin yüksek olması gibi durumlar ortaya çıkınca 2021-2022 sezonunu seyircili oynama kararı aldık. Localarda tam kapasite, tribünlerde yüzde 50 olarak maçlarımızı oynuyoruz. Amatör ve kadın liglerimize de ay sonu başlayacağız. Avrupa Şampiyonası'ndan da cesaret aldık ve hedefimiz, kulüplerimizin de istediği gibi yüzde yüz tribün doluluğu. Ayrıca benim içimde bir dert var. 12 yaş altı çocuklarımızın maçlara gelmesi zor. Tribünlerimizi 12 yaş altına açmak için çalışmalarımız devam ediyor.YENİ YAYIN İHALESİKulüpler Birliği ile yayın ihalesi toplantısı yaptık ve yetkilileri belirledik. Bize bir danışman gerektiğini karar kıldık. Bir firma ile anlaşma yaptık. Kasım ayında yayın ihaleleri sonuç alacak. Rakamları tahmin edemem ama 2022-2023 sezonunda yeni bir firma ile yolumuza devam edeceğiz.