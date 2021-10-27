THY Euroleague'de 6. Hafta'da temsilcimiz Anadolu Efes, Atina'da Panathinaikos tarafından ağırlanacak. Geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes, yeni sezona kötü başlamıştı. Peki Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?

Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman?



için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi altıncı haftasında Atina'da Panathinaikos ile oynayacak. Anadolu Efes son 5 haftada sadece 1 galibiyet alarak 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Anadolu Efes bu sezona kötü başlamıştı. Peki? İştena dair tüm detaylar...Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı 27 Ekim Çarşamba akşamı saat 21.00'da oynanacak. İki takım Atina'da karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Anadolu Efes'i takip etmek isteyenler mücadeleyi beIN SPORTS 3 HD ekranından izleyebilecek.