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Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?

THY Euroleague'de 6. Hafta'da temsilcimiz Anadolu Efes, Atina'da Panathinaikos tarafından ağırlanacak. Geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes, yeni sezona kötü başlamıştı. Peki Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?

Ekleme: 27.10.2021 - 11:55 Güncelleme: 27.10.2021 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda?
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi altıncı haftasında Atina'da Panathinaikos ile oynayacak. Anadolu Efes son 5 haftada sadece 1 galibiyet alarak 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Anadolu Efes bu sezona kötü başlamıştı. Peki Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda? İşte Panathinaikos-Anadolu Efes Maçına dair tüm detaylar...

Panathinaikos-Anadolu Efes Maçı Ne Zaman?


Panathinaikos - Anadolu Efes Maçı 27 Ekim Çarşamba akşamı saat 21.00'da oynanacak. İki takım Atina'da karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Anadolu Efes'i takip etmek isteyenler mücadeleyi beIN SPORTS 3 HD ekranından izleyebilecek.
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