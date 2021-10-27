Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu
ÜYELER
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu