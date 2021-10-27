Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.TFF'den yapılan açıklama şöyle:Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:BAŞKANFerhat GündoğduÜYELERYunus YıldırımAhmet ŞahinSebahattin ŞahinHakan SivriserviKamil AbitoğluNihat MızrakHikmet ÖksüzoğluSerdar Çakıroğlu