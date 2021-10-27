Fernando Muslera, Galatasaray kariyerindeki en kötü dönemini geçiriyor. Sezona formsuz başlayan ‘Nando', geride kalan 18 resmi maçta dokuz büyük hataya imza attı.14 kupa ile Türkiye'nin en başarılı yabancı futbolcusu unvanlı Uruguaylı, 35 yaşında eski günlerini aratıyor.Muslera, PSV maçlarında üç, Beşiktaş derbisinde iki, St.Johnstone, Randers, Göztepe ve Kasımpaşa mücadelelerinde de birer büyük hataya imza attı.Önündeki savunma ikilisi sürekli değişen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ceza sahasından yüzde 52, ceza sahası dışından ise yüzde 75 kurtarış oranı tutturdu. Bu, Muslera'nın son yıllardaki en düşük rakamı…Fernando Muslera dan 18 maçta 9 büyük hata #1Uruguaylı kalecinin 18 maçta yaptığı hatalar...PSV 5-1 GalatasarayÇalım denediği için topu kaptırdı, golü yedi. Götze'nin vuruşunu içeri çeldi.Galatasaray 1-2 PSVİlk golde topu rakibe doğru yumrukladı.Fernando Muslera dan 18 maçta 9 büyük hata #2Galatasaray 1-1 St. JohnstoneZamanlama hatası sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve atıldı.Randers 1-1 GalatasarayGolü yemedi ama kaleci vuruşunu rakibe atıp hata yaptı.Kasımpaşa 2-2 GalatasarayTopu tehlikeli bölgeye attı ve 2. gole davetiye çıkardı.Fernando Muslera dan 18 maçta 9 büyük hata #3Galatasaray 2-1 GöztepeNdiaye'nin vuruşundan önce kalesini hatalı terk etti.Beşiktaş 2-1 GalatasarayYenilen ilk golde boşa çıktı. İkinci golde yanlış yer tuttu.