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Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında...

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Barcelona'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko, zorlu karşılaşmadan 76-74 mağlup ayrıldı. Son saniye basketiyle kaybeden sarı-lacivertlilerde mücadeleyi izleyen isimlerden birisi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu. Başkan Ali Koç, tribünlerde bir taraftarla gerginlik yaşadı.

Ekleme: 26.10.2021 - 23:53 Güncelleme: 27.10.2021 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçında...
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Son anları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Barcelona, Mirotic'in son saniye sayısıyla 76-74 kazandı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Karşılaşmanın sonunda Ali Koç ile birkaç taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

1907 Fenerbahçe Derneğinden Fenerbahçe Kulübüne devredildiği duyurulan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı da devre arasında parkeye çıkıp, taraftarları selamladı.
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