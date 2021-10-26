Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...

Lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de Ocak ayını işaret etti. 'Ocak ayında eğer UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarsak aramıza katılan isimler olabilir.' diyen Terim, takımdan ayrılacak kişilerin de olacağını söyledi.Son dakika haberine göre Galatasaray'da devre arasında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Dün akşamki Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkan Mbaye Diagne devre arasında takımdan ayrılabilir.Son haftalarda Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nu tercih eden Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde Mbaye Diagne'ye forma şansı vermişti. Diagne, derbide beklentileri karşılayamadı.Fatih Terim'in üstünü çizdiği isimlerin arasında Mbaye Diagne de var.Eğer Diagne'ye teklif gelirse Senegalli golcü de satılacak. Diagne'nin bu sezon Süper Lig'de sadece bir golü var. O gol de ligin ilk haftasında Giresun'da gelmişti.Mbaye Diagne ayrıca Giresunspor deplasmanında bir penaltı atışından yararlanamamıştı.FEGHOULİ DE TOPUN AĞZINDA!Sezon başında Radamel Falcao ile birlikte gönderilmek istenen fakat takımdan ayrılmayan Feghoulİ, artık kadroda hiç düşünülmüyor.Dünkü Beşiktaş karşılaşmasında da yedekler arasında yer alan ve oyuna alınmayan Feghouli'nin devre arasında sözleşmesi feshedilecek.TERİM YERLİ SAĞ BEK TRANSFERİ İSTİYOR!Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yerli bir sağ bek istiyor. Eğer bu transfer yapılırsa ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin ile de yollar ayrılacak.Yedlin, dün oyundan çıkarken Fatih Terim'e tepki göstermişti.AYTAÇ KARA TERİM'İN GÖZÜNE GİREMEDİSezon başında bonservis ödemeden transfer edilen Aytaç Kara da forma bulmakta zorlanıyor. Aytaç da devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.Bu sezon bir dakika bile süre alamayan Fatih Öztürk'ün de devrede takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.SEZON BAŞI GELDİ DEVRE ARASI GİDİYORPortekiz'den kiralanan defansif orta saha Gustavo Assunçao, takıma katkı veremedi. Gustavo Assunçao'nun da devre arasında Portekiz'e geri dönmesi bekleniyor.TARAFTAR ONU HEDEFE KOYDU!Ryan Babel, bu sezon Galatasaray taraftarının en çok eleştirdiği isimlerin başında geliyor. Deneyimli oyuncu son Beşiktaş karşılaşmasında da oyuna girdikten sonra etkili olamadı.Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma şansı bulan Ryan Babel, sarı kırmızılı takıma henüz gol veya asist katkısı veremedi.