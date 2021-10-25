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Liverpool Manchester United'a kabus yaşattı: Taraftarlar maç sırasında tribünleri terk etti

Liverpool, Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Alınan bu skorun ardından Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer için istifa sloganları atıldı. Manchester United-Liverpool maçının özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Ekleme: 25.10.2021 - 02:37 Güncelleme: 25.10.2021 - 02:44 / Editör: Ozge Selin
Liverpool Manchester United'a kabus yaşattı: Taraftarlar maç sırasında tribünleri terk ettingiltere'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda 5-0 yendi.

Liverpool'da Mohamed Salah attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu. Manchester United'da Paul Pogba ikinci yarıda dahil olduğu mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Manchester Unitedlı taraftarlar alınan ağır mağlubiyetin ardından teknik direktörleri Ole Gunnar Solksjaer'i istifaya davet etti.


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