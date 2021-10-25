Liverpool Manchester United'a kabus yaşattı: Taraftarlar maç sırasında tribünleri terk etti

Liverpool, Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Alınan bu skorun ardından Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer için istifa sloganları atıldı. Manchester United-Liverpool maçının özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.