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Dev derbiyi Beşiktaş kazandı!

Süper Lig’in 10. Haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin kazananı ev sahibi ekip oldu. Vodafone Park’ta oynanan mücadele, siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş’a galibiyeti getiren 2 golü de Cyle Larin kaydetti. Galatasaray’ın tek golünü ise Alexandru Cicaldau attı. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Galatasaray bir de penaltı kaçırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 25.10.2021 - 22:14 Güncelleme: 25.10.2021 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Dev derbiyi Beşiktaş kazandı!
Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle sona erdi. Milyonların takip ettiği dev mücadele, ev sahibi ekip Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi olan Beşiktaş, Galatasaray'a şans tanımadı.

İlk düdükle birlikte yoğun bir baskıyla maça başlayan siyah-beyazlılar, Galatasaray kalesinde çokça pozisyona girse de maçın ilk golü Cicaldau'dan geldi.

Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau, 35. dakikada uzaklardan yaptığı sert şutla kaleci Ersin'i mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından baskısını yine arttıran Beşiktaş, Umut Meraş'ın ortasında Cyle Larin'in vurduğu kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı.

Beşiktaş'ın beraberliği getiren golünde hatalı çıkış yapan Fernando Muslera, büyük üzüntü yaşadı.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş, yine Cyle Larin'in 65. dakikadaki golüyle öne geçmeyi başardı.

Son dakikalarda oyuncu değişiklikleriyle kontrolü eline almak isteyen Fatih Terim ve öğrencileri, 79. dakikada penaltı kazandı.

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Vida'nın eline çarpan top, Galatasaray'a penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen Mostafa Mohamed, kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve dev derbiyi Beşiktaş, 2-1 kazanmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Pjanic'in ortasında Larin topu indirdi. Batshuayi'nin vuracağı sırada Marcao araya girdi.

10' Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top direkten auta çıktı.

20' Beşiktaş, Teixeira ile gole çok yaklaştı! Brezilyalı'nın yakın mesafeden şutu auta çıktı.

35' Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk isabetli şutunda golü buldu. Sarı-kırmızılıların Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau, uzaklardan çektiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

40' Beşiktaş, Umut Meraş'ın asistinde Cyle Larin ile skorda eşitliği sağladı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın golünden 5 dakika sonra beraberliği yakaladı.

57' Rosier'in ortasında Larin topa vuracakken Yedlin araya girdi.

65' Beşiktaş, Cyle Larin'in golüyle maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Beşiktaş, korneri kullandı arka direkte boş kalan Larin, hem kendisinin hem takımının ikinci golünü attı.

66' Galatasaray tehlikeli geldi. Oyuna yeni giren Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.

81' Galatasaray, ceza sahasında Vida'nın eline çarpan toptan sonra penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Mostafa Mohamed, Ersin'i geçemedi.
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