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Dev derbide ilk yarı berabere!

Süper Lig'in 10. haftasında, 17'şer puanlı iki takım Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ekleme: 25.10.2021 - 21:00 Güncelleme: 25.10.2021 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Dev derbide ilk yarı berabere!
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Galatasaray

41' Beşiktaş'ta Ghezzal sarı kart gördü.

40’ Gol… Beşiktaş 1-1 Galatasaray (Larin)

35' Gol… Beşiktaş 0-1 Galatasaray (Cicaldau)

27' Josef'in derinlemesine pasıyla ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Teixeira, iki oyuncunun arasından sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.

22' Ani gelişen Beşiktaş akınında Ghezzal'ın araya bıraktığı topa ceza sahasında Teixeira hamle yaptı ancak Muslera kalesini zamanında terk edip topu kontrol etti.

19' Larin'in derinlemesine pasında Yedlin'in sektirdiği topla Teixeira sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda açıyı kapatan Muslera'ya rağmen vuruşunu da yaptı ancak top yandan dışarı gitti.

16' Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu son çizgiye inmek isterken Necip araya girip topu taca gönderdi. Bu sırada Kerem'in dengesini kaybedip çarptığı köşe gönderi kırıldı. Şimdi yeni bir köşe gönderi takılıyor.

15' Rosier'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11' Pjanic'in savunma arkasına kaldırdığı topa ceza alanı ön çizgisinde Batshuayi hareketlendi. Hafif sol çaprazdan vuruşunu da yaptı ancak ayağına oturmayan top kaleci Muslera'yı zorlamadı.

9' Serbest vuruşta topun başına geçen Pjanic'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarpıp auta çıktı.

4' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakibinden çok iyi sıyrılan Rosier'nin yerden ortasında Batshuayi'yi geçen top arka direkteki Larin'e doğru giderken savunma son anda araya girdi.

1' Maç başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Beşiktaş-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne
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