Ali Koç'tan 'Yönetim istifa' sözlerine yanıt!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Maç sonunda taraftarlar, hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda taraftarın tepkisini haklı gördü.İşte Ali Koç'un açıklamaları...Her şey güzel başladı. Pozisyonlara girdik. İki kere geldiler, gol oldu. İlk yarı Alanya orta sahayı geçemedi. İyi baskı yaptı ama bir türlü gole çeviremiyoruz.Bariz bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan bir takımda bu olabilir. Bunlar dönemsel oluyor. Sadece biz değil, şampiyon adayları zaman zaman bu türbülansın içine girebiliyor.Taraftarın serzenişte olması haklı. Dün hedefimiz neyse bugün de hedefimiz aynı. Acilen bu gidişi durdurup, ekibi toparlayabilmek bizim hedefimiz. Önce duraklama, şimdi bir düşüş dönemine girdik. Bu değişecektir.Taraftarın tepkileri gayet normal. Taraftar, yine haklı olarak oyuncularımızın onlara gitmesine tepki gösterdi. Ben şahsen anlam veremedim. Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli.