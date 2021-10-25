  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Koç'tan 'Yönetim istifa' sözlerine yanıt!

Süper Lig'de oynanan 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın büyük bir kısmını üstün oynayan sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda adeta şoku yaşadı. Maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulunan Fenerbahçe taraftarı, takıma çok tepkiliydi. Ali Koç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 25.10.2021 - 00:29 Güncelleme: 25.10.2021 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
Ali Koç'tan 'Yönetim istifa' sözlerine yanıt!
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Maç sonunda taraftarlar, hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda taraftarın tepkisini haklı gördü.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

Her şey güzel başladı. Pozisyonlara girdik. İki kere geldiler, gol oldu. İlk yarı Alanya orta sahayı geçemedi. İyi baskı yaptı ama bir türlü gole çeviremiyoruz.

Bariz bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan bir takımda bu olabilir. Bunlar dönemsel oluyor. Sadece biz değil, şampiyon adayları zaman zaman bu türbülansın içine girebiliyor.

Taraftarın serzenişte olması haklı. Dün hedefimiz neyse bugün de hedefimiz aynı. Acilen bu gidişi durdurup, ekibi toparlayabilmek bizim hedefimiz. Önce duraklama, şimdi bir düşüş dönemine girdik. Bu değişecektir.

Taraftarın tepkileri gayet normal. Taraftar, yine haklı olarak oyuncularımızın onlara gitmesine tepki gösterdi. Ben şahsen anlam veremedim. Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli.
Savunma Sanayii'nde önemli gelişme! SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
PKK medyasına ödül üstüne ödül! CHP'li Özel ve TTB Başkanı Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organlarına ödül verildi
Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den 10 büyükelçi kararına tepki
Başkan Erdoğan'dan 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' buluşmasında konuştu
4 günlük gizemli ziyaret! Ülkenin adını bile açıklamadılar
24 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İYİ Parti'nin kuruluş programında ortalık karıştı! Akşener de oradaydı!
Sakarya TEM'de zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi
Numan Kurtulmuş'tan 10 büyükelçiye tepki: Türkiye hiç kimsenin parmak sallayarak konuşmasına müsaade etmez
Bitlis'te feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var
'Kitre bebek' vurgununda flaş gelişme! 11 bin 500 TL’ye alınan bebek altın suyuna batırılarak imal edilmiş
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
Birgün gazetesinden 'cami içinde protokol yolu açıldı' yalanı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! 'Bu söylenecek kelime mi?'
Mansur Yavaş'ın kitre bebek yolsuzluğunun tüm detayları, ilk kez çok özel belgelerle Dinamit'te!
Avrupa’da akaryakıt krizi büyüyor! Ucuz benzin için kilometrelerce yol gidiyorlar
CHP'li İstanbul'da 'şaşırtmayan manzara' İETT otobüsü elle itildi!
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim! Sokaklar sular altında kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim! Sokaklar sular altında kaldı

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!