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Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Meğer Kobe Bryant'in öldüğü gün...

NBA'in efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna yanlarındaki 7 kişiyle birlikte geçen yıl 26 Ocak'ta helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmişti. Kobe'nin eşi Vanessa Bryant ise kaza mahallindeki ceset fotoğraflarının sızdırılması sebebiyle Los Angeles ilçe şerifine dava açmıştı. Kobe ve kızının kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Meğer Kobe Bryant'in öldüğü gün...
Ekleme: 24.10.2021 - 14:58 Güncelleme: 24.10.2021 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Meğer Kobe Bryant'in öldüğü gün...
NBA'in efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna yanlarındaki 7 kişiyle birlikte geçen yıl 26 Ocak'ta helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmişti. Kobe'nin eşi Vanessa Bryant ise kaza mahallindeki ceset fotoğraflarının sızdırılması sebebiyle Los Angeles ilçe şerifine dava açmıştı. Kobe ve kızının kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

NBA'in efsane isimlerinden Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak 2020'de biri pilot olmak üzere yanlarındaki 6 kişiyle birlikte geçirdikleri helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti.

Mamba Spor Akademisi'ndeki bir basketbol maçına giderken düşen helikopterde Kobe ve Gianna dışında beyzbol koçu John Altobelli, eşi Keri Altobelli ile 13 yaşındaki kızları Alyssa, Kobe Bryant'ın yardımcı koçlarından Christina Mauser, Gigi'nin takım arkadaşı Payton Chester ve annesi Sarah Chester ve pilot Ara Zobayan da bulunuyordu.

Tüm dünyada şok etkisi yaratan ölüm haberi sonrası Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kaza mahallindeki ceset fotoğraflarının sızdırılması sebebiyle Los Angeles ilçe şerifine dava açmıştı.

Vanessa'nın eşi ve kızını kaybettiğini nasıl öğrendiği, tüyler ürpertici detaylarıyla ortaya çıktı.

VANESSA HABERİ ALDIĞINDA KOBE'NİN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEMİŞ

Yahoo Sports'tan Ryan Young yayımladığı makalede Vanessa'nın davaya ilişkin olarak verdiği ifadede şunların yer aldığını yazdı:

'Sabah 11.30'da asistanı kapısını çaldığında Vanessa iki küçük kızıyla evdeydi. Asistan, Vanessa'ya Kobe ve Gianna'nın helikopter kazası geçirdiğini ancak hayatta olduklarını söyledi.

EŞİNİN YANINA GİTMEDİ ANCAK HAVA KOŞULLARI YÜZÜNDEN İZİN VERİLMEDİ

Kobe'nin eşi, ilk başta kocası ve kızının kazada yaralanan diğer kişilere yardım ettiğini düşündü.

Ancak Kobe'yi aramaya çalıştığında telefonunda onun öldüğüne dair bildirimler gelmeye başladığını gördü.

Vanessa kaza yerine ulaşmak için havaalanına gitti ancak yetkililer kötü hava koşulları nedeniyle uçuşun mümkün olmadığını söyledi.

Daha sonra Lakers Genel Müdürü Rob Pelinka ile birlikte Los Angeles'taki Sheriff Departmanı'na gitti.

ŞERİF, KOBE VE GIANNA'NIN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Orada Kobe Bryant ve Gianna hakkındaki tüm sorularına hiçbir cevap alamadı. Bir süre sonra şerif Alex Villanueva, Vanessa'ya Kobe ve Gianna'nın ölenler arasında olduğunu söyledi.

Duydukları karşısında adeta yıkılan Vanessa daha sonra eşi ve kızı da dahil olmak üzere vefat edenlerin fotoğraflarının sızdırılması sebebiyle Los Angeles ilçe şerifine dava açmıştı.

ŞERİF VILLANUEVA: GÖRÜNTÜLERİN SİLİNMESİNİ EMRETMİŞTİM

Bryant'ın mahkeme dosyasında ayrıca, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü ve Los Angeles İtfaiyesi'nin 66 çalışanının şikayet ile ilgili bilgileri olduğu ve bunlardan 18'inin 'kaza mahallinin fotoğraflarını çektiği, paylaştığı veya bulundurduğu' iddia ediliyor.

Şerif Alex Villanueva daha önce gazetecilere görüntülerin silinmesini emrettiğini söylemiş, emniyetin olay yeri fotoğraflarını çekmeye ve paylaşmaya karşı bir politikası olduğunu ancak bunun kaza sahneleri için geçerli olmadığını iddia etmişti.
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